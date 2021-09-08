Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı

Yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada bugünkü maçların sonucunda 76 Iğdır Belediyespor, Kahta 02, Kuşadasıspor ve Çankaya, tur atladı. Iğdırspor-Ordu arasında uzatmalara giden maçta tek golle kazanan Iğdırspor oldu.
Günün sonuçları şöyle:
76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967: 1-0
GOL | 76 Iğdır Belediyespor 1 - 0 Orduspor 1967
Gol: 92' İlker Avşar
Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya: 0-1
Karaman Belediyespor-Kahta 02: 2-5
Kuşadasıspor-Modafen: 3-0
Dün oynanan karşılaşmada ise Hendekspor, Batman Petrolspor'u deplasmanda 1-0 yenerek tur atladı.
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