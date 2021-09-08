Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu mücadeleleri tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası birinci eleme turu oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi. Yapılan dört karşılaşmada 76 Iğdır Belediyespor, Kahta 02, Kuşadasıspor ve Çankaya takımları tur atladı. Iğdırspor-Ordu arasında oynana gergin maçta kazanan 1-0'lık skorla Iğdırspor oldu.

Giriş: 08.09.2021 18:27 Güncelleme: 08.09.2021 18:57

Yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada bugünkü maçların sonucunda 76 Iğdır Belediyespor, Kahta 02, Kuşadasıspor ve Çankaya, tur atladı. Iğdırspor-Ordu arasında uzatmalara giden maçta tek golle kazanan Iğdırspor oldu.

Günün sonuçları şöyle:

76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967: 1-0

GOL | 76 Iğdır Belediyespor 1 - 0 Orduspor 1967

Gol: 92' İlker Avşar

Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya: 0-1

Karaman Belediyespor-Kahta 02: 2-5

Kuşadasıspor-Modafen: 3-0

Dün oynanan karşılaşmada ise Hendekspor, Batman Petrolspor'u deplasmanda 1-0 yenerek tur atladı.

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