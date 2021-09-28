2. tur heyecanı başlıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda, ikinci tur için zaman geldi çattı. A Spor'dan ekranlara gelen ve tüm Türkiye'de yaşanan heyecanda ikinci tur için ilk sınavlar bugün verilecek. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfinin yaşanacağı Ziraat Türkiye Kupası maratonunda bugün oynanacak 6 maçın üçü canlı olarak ekranlara gelecek. Günün programı şöyle: 13.00: Elazığspor-Arnavutköy Bld., 14.00: Karbel Karaköprü Bld.- Kızılcabölük, 14.30: Nevşehir Bld. -Fethiye, 15.00: Bld Derincespor-F. Erbaa, 15.30: Edirnespor-Çatalcaspor, 18.00: İçel İdmanyurdu-B.Düzce.