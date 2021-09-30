Ziraat Türkiye Kupası dev heyecan 3 canlı maçla A Spor’da sürüyor

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda dün başlayan 2. eleme turu bugün oynanacak 5 karşılaşmayla devam edecek. Bu mücadelelerden 3'ü A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. 13:00'te başlayacak Mardin 1969 Spor - Gümüşhanespor, 15:30'da start alacak Belediye Kütahyaspor - Redoks Darıca Gençlerbirliği ve 18:00'deki K.Karabükspor - Karşıyaka maçları naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak.



DÜELLO ÇANKAYA'NIN

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. tur maçında Çankaya Futbol Kulübü, Ofspor'u nefes kesen bir müsabaka sonunda 3-2 yenerek turu geçti. A Spor'dan naklen yayınlanan maçta ilk gol penaltıdan 21. dakikada Emir Kaan'dan geldi ve ev sahibi öne geçti. Ofspor, 53'te İbrahim, 66'da da Fatih'in ceza alanı dışından güzel golleri ile 2-1'i buldu. Ancak 79'da Hasan Ahmet ile skoru eşitleyen Çankaya ekibi, 5 dakika sonra karambolde topu önünde bulan Ahmet ile 3-2 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi



HENDEKSPOR:................. 1

52 ORDUSPOR:............... 3

A SPOR'DAN yayınlanan ikinci maçta 52 Orduspor, Hendekspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip ilk devreyi Haluk Türkeri'nin 34. dakikadaki kafa golü ile 1-0 önde tamamladı. 80'de Taner ile beraberliği bulan Ordu ekibi 1 dakika sonra Şükrü Kılıçaslan ile 2-1 öne geçti. Aynı oyuncu, 89'da da maçın skorunu ilan etti