3. tur kura çekimine 87 takım katılacak

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. 15.00'te başlayacak kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak. Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılacak. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak olan GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almayacak.



MARDİN 1969 TEK GOLLE GÜMÜŞHANE'Yİ DEVİRDİ

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda A Spor'dan günün ilk naklen yayınında Mardin 1969 Spor, Gümüşhanespor'u tek golle geçti ve 3. tura adını yazdırdı. Mardin 1969 Spor'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Abdülkadir Özdemir kaydetti.



KUPADA TUR ATLAYAN TAKIMLAR:

Arnavutköy Bld., Karbel Karaköprü Bld., Nevşehir Bld., Belediye Derince, Edirnespor, Bitexen Düzcespor, Çankaya FK, Yomra Spor, Ağrı 1970, Artvin Hopaspor, Ceyhan Spor, Fatsa Bld., Alanya Kestelspor, 68 Aksaray Bld., Çarşambaspor, Tepecikspor, Şile Yıldız, Bergama Bld., 52 Orduspor, Osmaniyespor FK, Mardin 1969 Spor, Iğdır, Kahta 02, Darıca G.Birliği, Karşıyaka.