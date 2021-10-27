Altay kupada 5. viteste

KUPANIN diğer maçında Süper Lig temsilcisi Altay, 3. Lig ekibi Belediye Derince'yi 5-1 yenerek gol yağmuruyla turladı. İzmir ekibini birer dakika arayla Deniz Kadah (34) ve Ahmet Rayyan (35) iki farklı üstünlüğe taşırken, 43'te Derince, Sercan ile cevap verdi. Paixao, Altay adına farkı tekrar çift haneye çıkardı. 59'da Rayyan ve 87'de Thiam maçın sonucunu belirledi: 5-1.