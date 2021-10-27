Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 gollü maç! Bursaspor, Ceyhanspor'a gol yağdırdı...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bursaspor, Ceyhanspor'a gol yağdırdı. TFF 1. Lig ekibi, karşılaşmayı 6-1 kazanmayı başardı ve bir üst tura yükseldi.

3'üncü dakikada Emre Alan, ceza sahası içerisinde Hasan Ayaroğlu'nu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

4'üncü dakikada topun başına geçen Emirhan Aydoğan, topu ağlara gönderdi: 1-0.

17'nci dakikada Bursaspor atağında ceza sahasında Batuhan Kör'ün vuruşunda kaleci topu çelmeyi başardı, ancak soldan atağa destek veren Hasan Ayaroğlu, sert vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-0.

25'inci dakikada gelişen Ceyhan Spor atağında sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Abdurrahman Emek, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1.

27'nci dakikada Emirhan Aydoğan, ceza sahası içerisinde sol taraftan sert vurdu, savunmaya da çarpan top kaleci Nusret Can'ı yanıltarak ağlara yöneldi: 3-1.

30'uncu dakikada Bursaspor bir kez daha golü buldu. Sol taraftan Emirhan Aydoğan'ın içeriye doğru pasında, kale ağzında Batuhan Kör dokunuşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.

71'inci dakikada Ceyhan Spor'da Emre Alan'ın ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi.

72'nci dakikada topun başına geçen Fatih Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Deniz Aydın, iki müdahalede topa sahip olarak golü önledi.

76'ncı dakikada Bursaspor'da topla birlikte ceza sahasına giren Vefa Temel, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 5-1.

85'inci dakikada Bursaspor'da Hasan Basri Karaca, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-1. Maç bu skorla sona erdi.