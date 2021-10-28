Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'dan 5 gollü galibiyet!

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'unda Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, TFF 2'nci Lig takımı Diyarbekirspor ile karşılaştı. Antalya Stadı'nda oynanan maçı Çağdaş Altay yönetti.

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı beyazlılar maçın ilk dakikasında gerçekleştirdiği atakta Houssam Ghacha'nın attığı golüyle 1-0 öne geçti.

Kırmızı beyazlılar 5'inci dakikada Deni Milosevic'in golüyle Diyarbekirspor karşısında skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın 15'inci dakikasında Fraport TAV Antalyaspor atağında ceza sahası içinde Mukairu'nun pasıyla topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, altı pas içerisinde topu filelerle buluşturdu: 3-0.

Rakibi karşısında üstün oynayan kırmızı beyazlılarda, 20'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın, rakiplerini çalımlayıp çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da karşılıklı ataklar yaptı. Maçın 83'üncü dakikasındaki atakta ceza sahası içinde Mukairu'nun şutunda top kale çizgisini geçti: 5-0. Fraport TAV Antalyaspor, Diyarbekirspor'u 5-0 yenerek, üst tura yükseldi.

