Mardin Gençlerbirliği'ni penaltılarda devirdi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Mardin 1969 ile Gençlerbirliği karşılaştı. Normal süresi ve uzatma dilimi 1-1 sona eren maçı penaltı atışlarında 4-2 kazanan Mardin ekibi adını 5. tura yazdırdı.

Giriş: 30.11.2021 16:54 Güncelleme: 30.11.2021 16:56

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Mardin 1969, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Gençlerbirliği'ne penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak 5. eleme turuna yükseldi.

Öte yandan, Gençlerbirliği'nde sakatlığı sebebiyle 114. dakikada kenara gelen Sallalich, oyuna devam edemedi. Maç kadrosunda ikisi kaleci 16 oyuncu bulunan başkent ekibi, kalan bölümü 10 kişi tamamladı.

Gençlerbirliği: 1 - Mardin 1969: 1 - Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Mardin 1969, 5. eleme turuna yükseldi

Stat: Eryaman

Hakemler: Şevket Teker, Oğuz Akyüz, Ozan Burak Akduman

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Furkan Şeker, Abdullah Şahindere, Mert Kula, Muhammed Bayır, Ulusoy Mert Kabasakal (Dk. 95 Eralp Aydın), Belyaev (Dk. 75 Gökhan Gül), Gökhan Altıparmak, Sallalich, Musa Şahindere (Dk. 81 Berkay Göçmen), Baran Başyiğit (Dk. 106 Hacı Ozan)

Mardin 1969: Mehmet Salih Demircan, Alparslan Devlet Yüce, Nimet Kayaalp, Kağan Kayalı, Hebat Alan, Abdulkerim Canlı, Rıdvan Sönmez (Dk. 102 Kerim Bölük), Mustafa Aydoğdu (Dk. 71 Muhammed Burak Taşdemir), Ayhan Gürbüz (Dk. 81 Sercan Besler), Özgür Kazar, Nezir Özer (Dk. 102 Ramiz Ok)

Goller: Dk. 19 Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Dk. 33 Mustafa Aydoğdu (Mardin 1969)

Sarı kartlar: Dk. 20 Mehmet Salih Demircan, Dk. 107 Hebat Alan, Dk. 113 Ramiz Ok (Mardin 1969), Dk. 29 Muhammed Bayır, Dk. 114 Sallalich, Dk. 117 Berkay Göçmen (Gençlerbirliği)

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