Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz! Medipol Başakşehir, Bodrumspor'a elendi...

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Medipol Başakşehir, 2. Lig ekibi Bodrumspor'u konuk etti. Başakşehir, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçta Bodrumspor'a penaltılarda 3-1 yenilerek kupaya veda etti.

Medipol Başakşehir, 24'de Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçerken Bodrumspor, 44'de Medeni Bingöl'ün golüyle eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekipte Youssouf Ndayishimiye, 97'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Danijel Aleksic ve Alexandru Epureanu penaltı atışından yararlanamadı, Lucas Lima ise atışı gole çevirdi. Bodrumspor'da ise Sergen Yatağan, Süleyman Güneş ve İmeri penaltı atışını gole çevirirken, Apti Mert Çayir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Başakşehir kupaya veda ederken Bodrumspor ise 5. tura yükseldi.