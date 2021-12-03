Son dakika...Türkiye Kupası'nda 5. Tur kurası çekildi! Fenerbahçe, Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'un rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu Kura Çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

5. Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.





Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.

4 BÜYÜKLERİN RAKİPLERİ BELİRLENDİ!

Kupaya 5. turdan katılan Beşikta, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Beşiktaş, Süper Lig ekibi Altay'la eşleşti. Galatasaray ise geçen sezon Süper Lig'e veda eden Denizlispor ile tur mücadelesi verecek.

Fenerbahçe ile TFF 2. Lig ekibi Afyonspor rakip olurken, lider Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Fenerbahçe-Afjet Afyonspor

Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor

Kasımpaşa-Kocaelispor

Alanyaspor-Mardin 1969 Spor

Fatih Karagümrük-Bodrumspor

Beşiktaş-Altay

Galatasaray-Denizlispor

Göztepe-Samsunspor

Hatayspor-Menemenspor

Adana Demirspor-Ankaraspor

Sivasspor-Ankaragücü

Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor

Trabzonspor-Boluspor

Gaziantep-Bursaspor

Antalyaspor-Giresunspor

Konyaspor-Ümraniyespor