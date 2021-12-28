CANLI | Trabzonspor'un kupada konuğu Boluspor! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de ilk yarıyı açık ara lider kapatan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u ağırlıyor.
A Spor'dan naklen yayınlanacak olan mücadele Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Erce, Serkan, Ahmetcan, Hüseyin, İsmail, Berat, Siopis, Yunus, Murat Cem, Yusuf, Koita
Boluspor: Selmani, Tugay, Bregu, Arda Şengül, Zahit, Kasongo, Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu, Berk
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