Her yerde fırtına

Bakasetas'tan sirtaki!

Süper Lig'de performansıyla Trabzonspor'u taşıyan isimlerin başında gelen Bakasetas, kupada da hız kesmedi. Koita'nın golünde pası veren isim olan Yunan yıldız, bordo-mavili forma altında asist sayısını 8'e yükseltti. 7 de golü olan 28 yaşındaki orta saha, tribünlerden büyük alkış aldı.



Koita siftah yaptı Edgar'ı unutmadı

MAÇA 11'de başlayan Fode Koita, karşılaşmanın 48. dakikasında Bakasetas'ın pasını şık bir vuruşla tamamlayarak Bolu kalecisi Selmani'yi avladı. Bu golle takımını kupada bir üst tura taşıyan Gineli oyuncu, Trabzonspor formasıyla ilk kez ağları havalandırdı. 31 yaşındaki forvet, attığı golün ardından sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Edgar'ı unutmadı ve arkadaşının formasını tribünlere gösterdi.



Serkan Asan sakatlandı

KOITA'NIN attığı golde sağ kanattan bindirmeyi yapan ve topu Bakasetas'la buluşturan Serkan Asan, pozisyonda sakatlandı. Ayak bileğine darbe alan ve acı içinde yerde kalan genç sağ bekin yerine Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu.