Öp dedenin elini!

Kartal, tur hedefine ulaşmasının ardından gözünü 5 Ocak'taki Süper Kupa finaline çevirdi
BENİM İÇİN GÜZEL FIRSAT
SIYAH-BEYAZLILARIN antrenörü Önder Karaveli, maçın ardından tribünlerin kendisine ve takıma gösterdiği sevgi için "Çok gurur verici. Beşiktaş taraftarı vazgeçmeyeni sever. Biz de vazgeçmeyen bir görüntü sergilemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi. Karaveli, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Gol gecikince rakibin alan savunması da sertleşti. Buna rağmen kazanıp, tur atladığımız için mutluyuz. Şu anda düşündüğüm tek şey teknik heyetin iyi bir parçası olup güzel işlere imza atmak. Süper Kupa'da Beşiktaş'ın başında olmak benim adıma çok güzel bir fırsat olacak. Bu kupayı kazananın Beşiktaş olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.
TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU
Beşiktaş
Fenerbahçe
Trabzonspor
Sivasspor
Hatayspor
Alanyaspor
F. Karagümrük
Gaziantep FK
Göztepe
Konyaspor
Kasımpaşa
Antalyaspor
Kayserispor
Denizlispor
Adana Demir
Bandırmaspor
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur eleme maçlarında 16 takım bir üst tura çıkmayı başardı. Karşılaşmalar 8-9-10 Şubat 2022'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
'YORUM YAPMAM'
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Naderi'nin penaltı pozisyonu için karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda yorumda bulunmayacağım. Hakem triosu ve seyirciler yorumlasın. Yorum yapmak beni farklı bir pozisyona getirir, bunu istemiyorum."
VİDA KADROYA ALINMADI
SAVUNMADA yaptığı hatalarına son olarak 1-0 kaybedilen Konyaspor maçında bir yenisini daha ekleyen Domagoj Vida, Türkiye Kupası'ndaki Altay karşılaşmasında kadroda yoktu. Defansın göbeğinde Serdar-Montero ikilisi görev yaptı. Bu arada sözleşme yenileme görüşmeleri askıya alınan Vida'ya ara transferde teklif gelmesi halinde değerlendirilecek. Oyuncunun 3.4 milyon Euro olan ücretinden kurtulmak isteyen Beşiktaş, 1 ila 2 milyon Euro arasında bonservis geliri de bekliyor.
'GIT VAR'A BAK!'
KARŞILAŞMANIN ikinci yarısında Beşiktaş ceza sahası içerisinde Altaylı Mohammad Naderi, Valentin Rosier'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. İzmir ekibi penaltı beklerken aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gören Naderi, hakem Ali Şansalan'a eliyle "VAR'a bak" işareti yaptı. Ancak kupada VAR uygulaması son 16 turunda devreye gireceği için bu turda yoktu.
BABA TOSUN TRIBÜNDE
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Altay'la oynadığı kupa mücadelesine taraftarlar ilgi göstermedi. Karşılaşmayı 4 bin 200 biletli seyirci izledi. İsmi sık sık siyah-beyazlı takımla anılan Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun da tribündeydi.
ATİBA: HOCAMIZ BİZİ DİNLİYOR!
BEŞIKTAŞ'TA turu getiren golü atan Atiba Hutchinson, maçtan sonra şunları söyledi: "Bizim için iyi bir maçtı. Yılı iyi bitirdik. Maçın başından niyetimizi belli ettik. İyiydik ve iyi organize olduk. Şanslar da bulduk ancak kendi adımıza bu azdı. Rakibimize de az pozisyon verdik. Hocamız Önder Karaveli ile aramızda iyi bir iletişim var. Birbirimizin fikirlerini dinliyoruz. Üzerinde düşüneceğimiz çok şey var. Önümüzde Süper Kupa maçı var onu da havaya kaldırıp moral kazanmak istiyoruz."
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