Öp dedenin elini!

Kartal, tur hedefine ulaşmasının ardından gözünü 5 Ocak'taki Süper Kupa finaline çevirdiSIYAH-BEYAZLILARIN antrenörü Önder Karaveli, maçın ardından tribünlerin kendisine ve takıma gösterdiği sevgi için "Çok gurur verici.Biz de vazgeçmeyen bir görüntü sergilemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi. Karaveli, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Gol gecikince rakibin alan savunması da sertleşti. Buna rağmen kazanıp, tur atladığımız için mutluyuz. Şu anda düşündüğüm tek şey teknik heyetin iyi bir parçası olup güzel işlere imza atmakşeklinde konuştu.BeşiktaşFenerbahçeTrabzonsporSivassporHataysporAlanyasporF. KaragümrükGaziantep FKGöztepeKonyasporKasımpaşaAntalyasporKayserisporDenizlisporAdana DemirBandırmasporZiraat Türkiye Kupası'nın 5. tur eleme maçlarında 16 takım bir üst tura çıkmayı başardı. Karşılaşmalar 8-9-10 Şubat 2022'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak.Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Naderi'nin penaltı pozisyonu için karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda yorumda bulunmayacağım. Hakem triosu ve seyirciler yorumlasın. Yorum yapmak beni farklı bir pozisyona getirir, bunu istemiyorum."SAVUNMADA yaptığı hatalarına son olarak 1-0 kaybedilen Konyaspor maçında bir yenisini daha ekleyenBu arada sözleşme yenileme görüşmeleri askıya alınan Vida'ya ara transferde teklif gelmesi halinde değerlendirilecek. Oyuncununolan ücretinden kurtulmak isteyen Beşiktaş, 1 ila 2 milyon Euro arasında bonservis geliri de bekliyor.KARŞILAŞMANINikinci yarısında Beşiktaş ceza sahası içerisinde Altaylı Mohammad Naderi, Valentin Rosier'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. İzmir ekibi penaltı beklerken aldatmaya yönelik hareketten sarı kart görenAncak kupada VAR uygulaması son 16 turunda devreye gireceği için bu turda yoktu.Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Altay'la oynadığı kupa mücadelesine taraftarlar ilgi göstermedi. Karşılaşmayı 4 bin 200 biletli seyirci izledi. İsmi sık sık siyah-beyazlı takımla anılan Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun da tribündeydi.BEŞIKTAŞ'TA turu getiren golü atan Atiba Hutchinson, maçtan sonra şunları söyledi: "Bizim için iyi bir maçtı. Yılı iyi bitirdik.Şanslar da bulduk ancak kendi adımıza bu azdı. Rakibimize de az pozisyon verdik. HocamızÖnümüzde Süper Kupa maçı var onu da havaya kaldırıp moral kazanmak istiyoruz."