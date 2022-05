‘Bize saygı gösterin’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası tribünlerin tavrına isyan etti. Çok üzgün olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Kayserispor'a finalde başarılar diliyorum. Ama ben hiçbir zaman oyunun dışına çıkmayacağım. Avrupa'ya alkışlama örneği gösteriyoruz. Her şeyi yedik. Patlayıcı madde, su, çakmak, jeton. Biz şampiyon takımız, saygıyı hak ediyoruz. Ben bu oyunun dışına çıkmayacağım. Hiçbir zaman da çıkmadım. Kupalar kazanılır- verilir ama açtığımız yaralar çok daha fazla oluyor. Kayserispor'u tebrik ediyorum ama gençlere örnek olarak gösterebileceğimiz hiçbir şey yok. Gerçekten çok üzgünüm" diye konuştu.



'BÖYLE KARDEŞ TAKIM OLMAZ'

TRABZONSPOR Kaptanı Uğurcan Çakır, tribünlerden atılan yabancı maddelere isyan etti. Kalesinde çok zorluk yaşadığını söyleyen milli file bekçisi, "Kayserispor'u tebrik ediyorum ama taraftarı değil. Ne buldularsa bize fırlattılar. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Kardeş takım diyoruz, böyle kardeş takım olmaz. Taraftarlarıma sesleniyorum, bu yapılanları unutmasınlar" diye konuştu. Puchacz ise şunları söyledi: "Kayserispor takımını tebrik ediyorum ancak maçın önüne geçen başka bir durum vardı. Taraftarlar, ellerine geçen her şeyi fırlattı. Görüntüler gerçekten çok çirkindi."



38 YILLIK HEDEF KAÇTI

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un en büyük hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı da kaldırarak tam 38 yıl sonra çifte kupa zaferi yaşamaktı. Ancak bu sezon yeşil sahaları darmaduman eden bordo- mavililer, Kayserispor'a elenerek bu hayalini gerçekleştiremedi.



SAHAYA BALIK BILE ATTILAR!

Günlerdir Türkiye Kupası'na kilitlenen Kayseri'de taraftarlar dün Kadir Has Stadı'nı doldurdu. Yaklaşık 20 bin futbolseverin yer aldığı tribünlerden yabancı madde yağdı. Sahaya madeni para, çakmak hatta balık atan taraftarlar nedeniyle oyun zaman zaman durdu. Atılanlar Dorukhan ve kenarda ısınan Berat'a isabet etti.



NWAKAEME: GELECEĞIM

Trabzon'da Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anthony Nwakaeme, hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarını yalanladı. 33 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu, "Geleceğim Trabzonspor'da... Görüştüğüm tek kişi başkanımız. Başka takımla görüşmüşlüğüm yok. Kontratım bitse bile Trabzonspor futbolcusu olacağım" ifadelerini kullandı.