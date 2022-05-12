Tarihi zafer

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Demir Grup Sivaspor oldu. Yiğidolar, 2-1'lik galibiyetin avantajıyla konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalıp finalde Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu. 4. dakikada Sivas'ta Kayode fileleri buldu ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 31. dakikada ceza alanı içinde sol çizgiye kadar inen Alanyasporlu Emre Akbaba, topu penaltı noktasındaki Eduardo'ya gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak farkla auta çıktı. 40. dakikada yine Akdeniz ekibinden Eduardo'nun topuk pasıyla topla buluşan Candeias, çerçeveyi bulamadı. 43'te Juanfran'ın şutunda Sivas kalecisi Ali Şaşal son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı. Alanyaspor, sonradan oyuna giren iki oyuncusunun organizasyonu ile golü buldu. 78'de Oğuz'un ortasında kafayı vuran Diedhiou, topu ağlara gönderdi. Maç uzatmaya gidecek derken 88'de sahneye çıkan kaptan Hakan Arslan, beraberlik golünü atıp Yiğidolar'ı finale taşıdı. Kırmızı-beyazlılar tarihinde ilk kez kupada adını finale yazdırdı.



ANADOLU REKABETİ ÇOK GÜZEL OLACAK

SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçtan sonra şunları söyledi: "Gerçekten mükemmel bir taraftarla oynadık. Bu bize yakışıyor. Bu takım çok büyük şeyler yapmış, Avrupa'da oynamış önemli bir takım. Böyle bir taraftarı hak ediyoruz. Hiç kimsenin beklemediği bir anda son dakikalarda gol bulduk. Taraftarın değeri bizim için çok önemli. Bana göre tribünler birinci adamdır. Alanya, Türkiye'nin en iyi takımlarından biriydi. Zaman zaman çok baskı yedik. Zor anlar yaşadık ama mücadeleyi bırakmadık. Son dakikalarda attığımız golle finali aldık. Anadolu takımları da final oynayabiliyormuş. Kayseri kardeş kulübümüz, komşumuz. Güzel bir rekabet olacak."



FİNAL 26 MAYIS'TA OLİMPİYAT'TA

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.



BİR GÖRÜŞ

LEVENT TÜZEMEN

Sivasspor hak etti

SİVAS ile Kayseri arasında uzun yıllara dayanan bir futbol rekabeti vardır. Her iki şehir birbirleriyle oynadıkları maçlara özel olarak hazırlanır. Türkiye'nin güzide iki şehrinin futbol takımları Kayserispor ile Sivasspor bu kez Anadolu rekabetini kupa finalinde yaşayacaklar. Kayseri'den sonra Sivas da finale çıkmayı hak etti. Alanyaspor iyi mücadele etti ama inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Yiğidolar yediği golden sonra kendine geldi ve rakip kaleye baskı kurdu. Kaptanı Hakan Arslan da kupanın kulpuna yapıştı. İki Anadolu takımının İstanbul'daki rekabeti tribünleri de dolduracaktır. Sivasspor'da defansta Appindangoye ve kaleci Ali Şaşal müthiş etkili oynadı. Alanyaspor'da ise takım oyunu ön plana çıktı. Sivas'ın attığı gol öncesi top dışarıya Appindangoye'nin kafasından çıktı. Sivas korner kullandı ve gol oldu. VAR devreye girmeli miydi? Çünkü Alanyasporlular uzun süre itiraz etti. Maçtan sonra bile o pozisyona karşı öfkeliydiler.