Futbol bayramında 4. tur zamanı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde, seri başı listedeki 13 Süper Lig ekibi de yer aldı.Kura öncesi konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu kupaya çok değer veriyoruz. Turnuva, en alt ligden ve en üst ligden takımların birlikte mücadele etmesiyle son derece önemli bir misyon sağlıyor. Bu, Türkiye'nin futbol bayramı. En heyecanlı, sürpriz sonuçların alınabildiği bir futbol karnavalı. Geçen hafta gördük bunu da. Her köşeden takımların, taraftarla birlikte Fair-Play içinde mücadele ettiği bir turnuva. Yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya ve sponsor Ziraat Bankası'na da teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.Galatasaray-Yeşilyurt DÇ OfsporBeşiktaş-Serik BelediyesporAdana Demirspor-Eşin Group Nazilli Bld.Bitexen Giresunspor-AnkarasporCorendon Alanyaspor-SakaryasporFraport Tav Antalyaspor-PendiksporGaziantep FK-Belediye KütahyasporHangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor FKİstanbulspor-Etimesgut BelediyesporKasımpaşa-1461 Trabzon FKMKE Ankaragücü-Amed Sportif FaaliyetlerVavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir FKYukatel Kayserispor-Sivas BelediyesporAltaş Denizlispor-ŞanlıurfasporAltınordu-BodrumsporAnkara Keçiörengücü-BulvarsporBeyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Bld.Çaykur Rizespor- Weecoins KırklarelisporDyorex Boluspor-Tarsus İdman YurduErzurumspor-Esenler EroksporEyüpspor-Düzce Cam DüzcesporGençlerbirliği-Bayburt Özel İdareGöztepe-Bucaspor 1928Manisa FK-23 Elazığ FKTuzlaspor-Isparta 32 SporYeni Malatyaspor-UşaksporYılport Samsunspor-AdanasporDeğişik bir kura oldu bizim için. Sportmenliğin, birlik beraberliğin olduğu güzel bir sene olsun.Kupada Serik'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takımımıza güveniyoruz. Hedefimiz, Beşiktaş'ı yenerek üst tura çıkmak.Kupayı çok önemsiyoruz. Coğrafyamızın her ikliminden, her bölgesinden farklı takımlarla bir araya gelme şansı yakalıyoruz.Kupaların, birbirimizi kucaklayıcı özelliğini değerli buluyor ve seviniyorum. Biz futbolun bir sanat, bir resital olduğunu düşünüyoruz.Turnuvanın ve maçların centilmence geçmesini diliyoruz.TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, bu sezon oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile 19 puan topladı. Antalya temsilcisi, Batman Petrolspor'u yenerek 4. tura çıktı.Baynet İnşaat Balıkesirspor'u devirip kupada yoluna devam eden Yeşilyurt DÇ Ofspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta şu ana kadar oynadığı 7 maçta sadece 1 galibiyet aldı. 2 de beraberliği bulunan Ofspor'un 5 puanı var.