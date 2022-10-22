Futbol bayramında 4. tur zamanı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde, seri başı listedeki 13 Süper Lig ekibi de yer aldı. Galatasaray, 3. Lig ekibi Yeşilyurt DÇ Ofspor'la, Beşiktaş da 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'la eşleşti. Toplam 54 takım, 8-9-10 Kasım tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre kupada tur arayacak.
BÜYÜKEKŞI: KUPANIN MİSYONU ÇOK ÖNEMLİ
Kura öncesi konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu kupaya çok değer veriyoruz. Turnuva, en alt ligden ve en üst ligden takımların birlikte mücadele etmesiyle son derece önemli bir misyon sağlıyor. Bu, Türkiye'nin futbol bayramı. En heyecanlı, sürpriz sonuçların alınabildiği bir futbol karnavalı. Geçen hafta gördük bunu da. Her köşeden takımların, taraftarla birlikte Fair-Play içinde mücadele ettiği bir turnuva. Yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya ve sponsor Ziraat Bankası'na da teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.
İŞTE KUPADA EŞLEŞMELER
Galatasaray-Yeşilyurt DÇ Ofspor
Beşiktaş-Serik Belediyespor
Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Bld.
Bitexen Giresunspor-Ankaraspor
Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor
Fraport Tav Antalyaspor-Pendikspor
Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor FK
İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
Kasımpaşa-1461 Trabzon FK
MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler
VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir FK
Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor
Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor
Altınordu-Bodrumspor
Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor
Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Bld.
Çaykur Rizespor- Weecoins Kırklarelispor
Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
Erzurumspor-Esenler Erokspor
Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor
Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
Göztepe-Bucaspor 1928
Manisa FK-23 Elazığ FK
Tuzlaspor-Isparta 32 Spor
Yeni Malatyaspor-Uşakspor
Yılport Samsunspor-Adanaspor
NE DEDİLER?
Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah:
Değişik bir kura oldu bizim için. Sportmenliğin, birlik beraberliğin olduğu güzel bir sene olsun.
Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin:
Kupada Serik'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takımımıza güveniyoruz. Hedefimiz, Beşiktaş'ı yenerek üst tura çıkmak.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk:
Kupayı çok önemsiyoruz. Coğrafyamızın her ikliminden, her bölgesinden farklı takımlarla bir araya gelme şansı yakalıyoruz.
Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer:
Kupaların, birbirimizi kucaklayıcı özelliğini değerli buluyor ve seviniyorum. Biz futbolun bir sanat, bir resital olduğunu düşünüyoruz.
Fraport Tav Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çolak:
Turnuvanın ve maçların centilmence geçmesini diliyoruz.
RAKİPLERE KISA BAKIŞ
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, bu sezon oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile 19 puan topladı. Antalya temsilcisi, Batman Petrolspor'u yenerek 4. tura çıktı.
Baynet İnşaat Balıkesirspor'u devirip kupada yoluna devam eden Yeşilyurt DÇ Ofspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta şu ana kadar oynadığı 7 maçta sadece 1 galibiyet aldı. 2 de beraberliği bulunan Ofspor'un 5 puanı var.
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