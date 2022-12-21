Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı yayın izle! ASpor ile Ziraat Türkiye Kupası ZTK 5. tur Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı kesintisiz izle!

Beşiktaş ve Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahada kozlarını paylaşacak. Kupa heyecanı devam ederken karşılaşmayı naklen takip etmek isteyen binlerce kişi ASpor canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı yayın ile ASpor ekranlarında olacak. İşte Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı canlı izle ekranı ve tüm detaylar.

Giriş: 21.12.2022 16:10

Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı canlı yayın ile ASpor ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda maçı naklen izlemek isteyenler ASpor canlı izle keranı üzerinden Beşiktaş Şanlıurfaspor maçını takip edebiliyor. İşte Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı canlı izle ekranı ve detaylar…

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE!

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Dele, N'Koudou, Cenk

Şanlıurfaspor: Aydın, Semih, İbrahim, Abdulsamet, Feyyaz, Cumali, Erkam, Şahin, Mert Çapar, Mustafa Durak, Kemal Rüzgar

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