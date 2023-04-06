Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11'ler

Sevilla'ya elenip Avrupa defterini kapatan, 10 kişi kalan Beşiktaş'tan 4 gol yiyerek Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'nin elinde Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Farklı derbi mağlubiyeti sonrası taraftarın başkan ve hocaya olan inancı tükenirken, önceki gün Başkan Ali Koç yöneticilerle, tesislere çıkarma yapmış, Jorge Jesus'la 3 saat süren görüşme gerçekleştirmişti. Kupayı düşünen Başkan, Portekizli hocaya olan güvenini ilan etmişti.

KAYBEDERSE İŞLER ZORLAŞACAK

Bu nedenle Jesus için Ziraat Türkiye Kupası maçı kritik önem taşıyor. Takımın Kayserispor'u yenip adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırması, Beşiktaş derbisinin kötü havasını silecek. Ancak olası bir mağlubiyet ve bu kulvarda da havlu atmak, işleri zorlaştıracak. Bu ihtimalde Jesus'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ZORLU MAÇ A SPOR'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kayserispor'u karşı karşıya getirecek çeyrek final mücadelesi saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kadıköy'deki maçta düdük Volkan Bayarslan'da olacak. Kazanan takım çeyrek finali Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle bay geçen Sivasspor'un rakibi olacak. Fenerbahçe geçen sezon Kayseri'ye son 16 turunda 1-0 yenilerek kupaya veda etmişti.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Emre, Zajc, Rossi, Valencia, Pedro

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Mane, Cardoso, Emrah, Thiam