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Türkiye Kupası Haberler Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe bugün sezonun kalan bölümü için en kritik maçlardan birine çıkacak. Farklı Beşiktaş yenilgisiyle Süper Lig’de şampiyonluk inancını yitiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’na sarıldı. Hedef; Kayserispor’u mağlup edip yarı finale kalarak güven tazelemek... Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe Kayserispor maçının detayları...

Giriş: 06 Nisan 2023, Perşembe 10:44 Güncelleme: 06 Nisan 2023, Perşembe 23:21

Sevilla'ya elenip Avrupa defterini kapatan, 10 kişi kalan Beşiktaş'tan 4 gol yiyerek Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'nin elinde Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Farklı derbi mağlubiyeti sonrası taraftarın başkan ve hocaya olan inancı tükenirken, önceki gün Başkan Ali Koç yöneticilerle, tesislere çıkarma yapmış, Jorge Jesus'la 3 saat süren görüşme gerçekleştirmişti. Kupayı düşünen Başkan, Portekizli hocaya olan güvenini ilan etmişti.

KAYBEDERSE İŞLER ZORLAŞACAK
Bu nedenle Jesus için Ziraat Türkiye Kupası maçı kritik önem taşıyor. Takımın Kayserispor'u yenip adını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırması, Beşiktaş derbisinin kötü havasını silecek. Ancak olası bir mağlubiyet ve bu kulvarda da havlu atmak, işleri zorlaştıracak. Bu ihtimalde Jesus'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ZORLU MAÇ A SPOR'DA
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kayserispor'u karşı karşıya getirecek çeyrek final mücadelesi saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kadıköy'deki maçta düdük Volkan Bayarslan'da olacak. Kazanan takım çeyrek finali Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle bay geçen Sivasspor'un rakibi olacak. Fenerbahçe geçen sezon Kayseri'ye son 16 turunda 1-0 yenilerek kupaya veda etmişti.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Emre, Zajc, Rossi, Valencia, Pedro
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Mane, Cardoso, Emrah, Thiam

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Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe Kayserispor maçı muhtemel 11'ler
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