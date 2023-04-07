Kupada ışıl ışıl

Ay sonra 11'e dönen Serdar Dursunyıldızlaştı.Pedro'nun grip olmasıyla şans bulan Serdar, en son11'de sahaya çıkmıştı. Emre Mor'un ikinci golünde asist yaparken, skoru da 3-1'e getirdi. 4. golü de atma şansını yakaladı ancak topu Arda Güler'e bırakarak büyük bir jest yaptı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon 21 resmi maçta 4 kez fileleri havalandırdı.Fenerbahçe tribünleri galibiyete rağmen Beşiktaş derbisinde beğenmedikleri isimlere tepkiye devam etti. En büyük ıslığı Arao aldı. Valencia oyundan çıkarken bir grup tarafından ıslıklanırken, bir grup alkışladı. Jorge Jesus tüm tepkilere kalkan olup tribünlerediyerek tepki gösterdi. Portekizli hoca karşılaşma sonrası oyuncularını tribüne gönderip alkışlattı. Ancak İrfan Can'ı buna ikna etmesi bir hayli zor oldu.SÜPER Lig'de şampiyonluk şansı matematiksel olarak sürse de inancı zayıflayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na sarıldı. Sarılacivertliler, 10 yıllık özlemi bitirmek istiyor.Kanarya'nın kupa şampiyonu olduğuEmre Mor'un 3 aylık özlemi Kayserispor karşısındabitti. Genç yıldız, hocasının güvenini boşaçıkarmayıp iki golle turda önemli bir rol oynadı.Böylece,TürkiyeKupası ve ligde fileleri 2 kezbulan milli sağ kanat, AvrupaLigi gruplarında 1, Avrupa Ligiön elemesinde de yine 1 kez golsevinci yaşadı.Fenerbahçe'ninSarı-lacivertliler tamamında da galip gelerekbüyük bir başarıya imza attı.sarılacivertliler,futbol karşılaşmasındatribünleri boş bıraktı. Voleybol CEVŞampiyonlar Ligi'nde VakıfBank'laoynanan maçı tercih edenlerin ikinciyarıya yetişmesiyle rakam 20 binibuldu. Taraftar tribünde de bölündü.