Kupada ışıl ışıl

SERDAR DURSUN ARDA ATSIN!
8 Ay sonra 11'e dönen Serdar Dursun iki asist, bir golle yıldızlaştı. 4. golü kendisi atmak yerine Arda'ya bırakarak da alkış aldı. Pedro'nun grip olmasıyla şans bulan Serdar, en son 11 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'ya karşı 11'de sahaya çıkmıştı. Emre Mor'un ikinci golünde asist yaparken, skoru da 3-1'e getirdi. 4. golü de atma şansını yakaladı ancak topu Arda Güler'e bırakarak büyük bir jest yaptı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon 21 resmi maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
ALKIŞLI BARIŞ
Fenerbahçe tribünleri galibiyete rağmen Beşiktaş derbisinde beğenmedikleri isimlere tepkiye devam etti. En büyük ıslığı Arao aldı. Valencia oyundan çıkarken bir grup tarafından ıslıklanırken, bir grup alkışladı. Jorge Jesus tüm tepkilere kalkan olup tribünlere "Yapmayın" diyerek tepki gösterdi. Portekizli hoca karşılaşma sonrası oyuncularını tribüne gönderip alkışlattı. Ancak İrfan Can'ı buna ikna etmesi bir hayli zor oldu.
HEDEF 10 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK
SÜPER Lig'de şampiyonluk şansı matematiksel olarak sürse de inancı zayıflayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na sarıldı. Sarılacivertliler, 10 yıllık özlemi bitirmek istiyor. En son 2012-13'te Trabzonspor'u yenerek mutlu sona ulaşmışlardı. Kanarya'nın kupa şampiyonu olduğu 2012- 13 sezonunda ligde şampiyonluk ipini ise Galatasaray (71), Fenerbahçe'ye 10 puan fark atarak kucaklamıştı.
MOR'AL VERDİ
En son 15 Ocak'taki Gaziantep maçına 11 başlayan Emre Mor'un 3 aylık özlemi Kayserispor karşısında bitti. Genç yıldız, hocasının güvenini boşa çıkarmayıp iki golle turda önemli bir rol oynadı. Böylece, bu sezon oynadığı tüm kulvarlarda ağları sarsmayı başardı. Türkiye Kupası ve ligde fileleri 2 kez bulan milli sağ kanat, Avrupa Ligi gruplarında 1, Avrupa Ligi ön elemesinde de yine 1 kez gol sevinci yaşadı. Gol sayısını 6'ya çıkaran 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Karagümrük'teki rakamına ulaşarak kendini tekrarladı.
TARAFTAR BÖLÜNDÜ!
Fenerbahçe'nin dün 3 farklı branşta 3 önemli maçı olması taraftarı böldü. Sarı-lacivertliler tamamında da galip gelerek büyük bir başarıya imza attı. En büyük ilgiyi THY Avrupa Ligi'nde F.Bahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı maça gösteren sarılacivertliler, futbol karşılaşmasında tribünleri boş bıraktı. Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank'la oynanan maçı tercih edenlerin ikinci yarıya yetişmesiyle rakam 20 bini buldu. Taraftar tribünde de bölündü. Bir grup gollerden sonra 'Yönetim istifa' diye bağırdı. Derbide performansı beğenilmeyen futbolcular da ıslıklandı.
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