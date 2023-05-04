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Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Ankaragücü'nü ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

Giriş: 04 Mayıs 2023, Perşembe 19:30 Güncelleme: 04 Mayıs 2023, Perşembe 19:37

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Caner Erkin, Biglia, Berkay Özcan, Aleksic, Januzaj, Serdar Gürler, Figueiredo.

ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Pedrinho, Emre Kılınç, Milson, Ali Sowe.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

OKAKA GERİ DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Stefano Okaka, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek.

Okaka, son olarak turuncu-lacivertli ekibin 19 Mart'ta ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada oynamıştı.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Eden Karzev ise bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.

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