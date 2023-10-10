Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'a şok! Gölcükspor 3. turda

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Bursaspor, sahasında Gölcükspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlı takım sahadan 2-1 mağlup ayrılınca kupaya veda etti. Bölgesel Amatör Lig takımı Gölcükspor'da ise tur atlamanın sevinci yaşandı.

Bursaspor: Deniz Aydın, Hamza Baran Arıkan (Mustafa Genç dk. 41), Ertuğrul Kurtuluş (Baran Karagöz dk. 71), Kerem Kök, Abdullah Tazgel, Barış

Dalkıran, Samet Bozkurt, Enes Gökhan (Berat Altındiş dk. 41), Emre Tepegöz (Bilal Güney dk. 40), Çağatay Yılmaz, Eren Güler (Alperen Şirin dk. 58)

Gölcükspor: Mert Can Tunca, Mehmet Tolunay Gül, Selman Çiftkanatlı (Abdülkadir Kaba dk. 84), Furkan Mehmet Tuncer, Evren Kilarci, Fatih Gümüşel (Oğuzhan Kol dk. 87), Gökhan Cingirt, Alperen Topçular (Hüseyin Eşkol dk. 46), Eren Yavuz (Yunus Demir dk. 46), Emre Okur, Serbay Yağız (Coşkun Güner dk. 89)

Goller: Serbay Yağız (dk. 22) (dk. 37) (Gölcükspor), Çağatay Yılmaz (dk.73) (Bursaspor)