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Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Giriş: 01 Kasım 2023, Çarşamba 22:39 Güncelleme: 01 Kasım 2023, Çarşamba 22:45
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Goller: Dk. 39 (Penaltıdan) ve Dk. 72 Assombalonga, Dk. 79 Emre Uzun (Penaltıdan) (Bitexen Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

37. dakikada Bitexen Antalyaspor penaltı kazandı. Ege Bilsel'in ceza sahasında rakibiyle mücadelesi sonrası yerde kalması üzerine Yunus Emre Duyan'ın faul yaptığına karar veren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını işaret etti.

39. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Penaltı atışını kullanan Assombalonga, meşin yuvarlağı kaleci Ömer Faruk Ay'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

72. dakikada Akdeniz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Safuri'nin sol köşeden kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Assombalonga, kafa şutuyla topu kaleci Ömer Faruk Ay'ın sağından filelere gönderdi: 2-0.

78. dakikada Bitexen Antalyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Emre Uzun'un ceza alanında Yunus Emre Köse'nin faulü sonucu yerde kaldığına karar veren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Penaltı atışını kullanan 18 yaşındaki oyuncu Emre Uzun, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

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