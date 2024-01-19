Kura çekimi pazartesi günü

Ziraat Türkiye Kupası'ında 5. tur macları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi… Artık son 16'daki takımlar için kura heyecanı başladı. 22 Ocak Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'nunun Riva Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi ile birlikte eşleşmeler de belli olacak. Saat 14.00'te başlayacak kura çekimine kulüp temsilcileri katılırken A Spor'dan da canlı olarak ekranlara gelecek. Son 16 turu, tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak ve yine tüm karşılaşmalar naklen ve şifresiz ekranlara gelecek. Müsabakaların tarihleri TFF tarafından daha sonra açıklanacak.



İŞTE TUR ATLAYANLAR

SERI BAŞI: G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Karagümrük, Konya, Ankaragücü. SERİ BAŞI OLMAYAN:

Antalyaspor, Gaziantep, Samsunspor, Sivasspor, G.Birliği, Hatay, Bandırma, 24Erzincanspor.