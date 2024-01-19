Ziraat Türkiye Kupası’nda dün alınan diğer sonuçlar

SİVASSPOR'A TURU MANAJ GETİRDİ

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. tur maçında Sivasspor, sahasında 1. Lig takımı Keçiörengücü'nü 3-2 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. 10. dakikada Ziya Erdal'ın füzesiyle üstünlüğü bulan Yiğidolar, 50'de son haftaların golcü ismi Koita ile farkı açtı: 2-0. Devreye değişikliklerle giren Keçiören'de Dembele 52'de durumu 2-1 yaparken, 65'te penaltıdan eşitliği sağladı: 2-2. Bir anda şoka giren Sivasspor'u uykudan Rey Manaj uyandırdı. Arnavut santrfor, 81'de ceza sahası dışından attığı golle Sivasspor'a turu getirdi.



KAYSERİ 90+4'TE GENÇLER'E TESLIM

SÜPER Lig'de son 5 maçtır galibiyete hasret olan Kayserispor, kötü gidişine Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam etti. Sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek turnuvaya havlu attı. Mücadelenin 23. dakikasında Talha Sarıarslan'ın golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, 35'te Aias Aosman'a penaltısına engel olamadı: 1-1. Müsabakada son anlara girilirken Gençlerbirliği'nde 90+4'te bir kez daha sahneye çıkan Aosman, Başkent ekibine son 16 turunu getirdi. Bu sonuçla Süper Lig ekibi Kayserispor kupaya veda etti.



KONYA'NIN YÜZÜ UZATMADA GÜLDÜ

YENI teknik direktörü Fahrudin Ömerovic yönetiminde ilk maçına çıkan Tümosan Konyaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 geçerek Türkiye Kupası'nda turladı. Ev sahibi yeşil-beyazlılar, 60. dakikada Heliton'un golüyle geriye düştü. Pes etmeyen Konyaspor, Prip'in asistinde Oğulcan ile beraberliği buldu: 1-1. İki takım da istediği golü atamayınca 90 dakika eşitlikte sona erdi. Uzatmada Göztepe savunmasının hatasını değerlendiren Prip, 105. dakikada Konya'yı son 16 turuna uçurdu