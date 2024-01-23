Kupada son16 heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun kuraları dün çekildi. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Seri başı takım sisteminin uygulandığı kura çekimi A Spor'dan canlı olarak ekranlara geldi. Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor ile eşleşmesi dikkat çekerken, F.Bahçe ise Gaziantep'e gidecek. G.Saray'ın rakibi de Bandırma oldu. Tüm karşılaşmaların A Spor'dan yayınlanacağı son 16 turu, 6-7-8 Şubat'ta tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak.
NE DEDİLER?
G.Saray Futbol Direktörü Cenk Ergün:
"Bandırma çok kıymetli bir takım. Her zaman takip ettiğimiz bir ekip. Bizim için önemli olan sahamızda oynamamız. Yoğun bir fikstürde evimizde aynı disiplin içinde tur atlayan biz olmak istiyoruz. Trabzonspor karşısında deplasmanda çarpıcı bir sonuç. Moralleri daha da yükseltti."
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya: "Bizim bu seneki hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası'nı müzemize götürmek. Onun için turları bir bir geçip inşallah finalde kazanmak istiyoruz. G.Saray maçı için camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz."
Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Kömürcü: "İddialıyız, güzel bir kura oldu. Yine heyecanlı bir maç olacak. Herkesi bekliyoruz."
SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor
Gaziantep FK-Fenerbahçe
Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş
Gençlerbirliği-Trabzonspor
EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor
RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor
MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor
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