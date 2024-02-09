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Türkiye Kupası Haberler Kura çekimi pazartesi günü A Spor'da

Kura çekimi pazartesi günü A Spor'da

Giriş: 09 Şubat 2024, Cuma 07:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak ve A Spor tarafından naklen yayınlanacak. Son sekiz turunda maçlar 27-28-29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerin belli olmasının ardından maçların tam günü ve saati belirlenecek.

İŞTE ÇEYREK FİNALİSTLER

SERİ BAŞI TAKIMLAR
Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Başakşehir
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Trabzonspor F.Karagümrük Konyaspor Ankaragücü

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