Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi! İşte yarı final eşleşmeleri...

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi! İşte yarı final eşleşmeleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının ardından adını son dört takım arasına yazdıran ekipler belli oldu. MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük yarı finale yükseldi.

Giriş: 29 Şubat 2024, Perşembe 23:44 Güncelleme: 29 Şubat 2024, Perşembe 23:45

Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları bugün oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük mücadelesiyle tamamlandı. Fatih Karagümrük, deplasmanda 2-0 galip gelerek yarı finale yükselen son takım oldu. Kupada çeyrek finalde alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: 3-0

Trabzonspor - Başakşehir FK: 1-0

Beşiktaş - Konyaspor: 2-0

Galatasaray - Fatih Karagümrük: 0-2

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakmayı başaran MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, adını son 4 takım arasına yazdırdı. Organizasyonun yarı finalinde eşleşmeler belli oldu.

Çift maç üzerinden oynanacak kupanın yarı finalinde MKE Ankaragücü - Beşiktaş, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçları oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Son dakika haberi: Okan Buruk'tan derbi açıklaması! Serge Aurier ve Hakim Ziyech...
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan Galatasaray'a olay sözler! "Hakemin üstüne gittiler: Bunun hesabını Okan Buruk verecek"
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi! İşte yarı final eşleşmeleri...
Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması! "Dün bir düşüncemiz vardı ama..."
Son dakika haberi: Fatih Karagümrük yarı finalde! Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti...