Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı sona erdi! İşte yarı final eşleşmeleri...

Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları bugün oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük mücadelesiyle tamamlandı. Fatih Karagümrük, deplasmanda 2-0 galip gelerek yarı finale yükselen son takım oldu. Kupada çeyrek finalde alınan sonuçlar şöyle:
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: 3-0
Trabzonspor - Başakşehir FK: 1-0
Beşiktaş - Konyaspor: 2-0
Galatasaray - Fatih Karagümrük: 0-2
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakmayı başaran MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, adını son 4 takım arasına yazdırdı. Organizasyonun yarı finalinde eşleşmeler belli oldu.
Çift maç üzerinden oynanacak kupanın yarı finalinde MKE Ankaragücü - Beşiktaş, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçları oynanacak.
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