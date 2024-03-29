Kupada yarı final ilk maçları 23-24 Nisan’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri açıklandı. ATV ve A SPOR'un yayıncısı olduğu kupada yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final maçı da 23 Mayıs tarihinde oynanacak. Yarı final ilk maçlarının programı şöyle: 23 NİSAN SALI:

20.30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

24 NİSAN ÇARŞAMBA:

20.30 Trabzonspor- F. Karagümrük (Papara Park)

Süper Lig'de 33. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu:



19 NİSAN CUMA:

20.00 Beşiktaş- Ankaragücü

20 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 İstanbulspor-Karagümrük 16.00 Konyaspor-Alanyaspor 19.00 Samsun-Adana Demir 19.00 Kayserispor-Trabzonspor

21 NİSAN PAZAR:

13.30 Başakşehir-Ç. Rizespor 16.00 Antalyaspor- Hatayspor 19.00 Gaziantep -Kasımpaşa 19.00 Galatasaray-Pendikspor

22 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Sivasspor-Fenerbahçe