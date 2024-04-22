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Türkiye Kupası Haberler Abdullah Avcı, kariyerini Türkiye Kupası ile taçlandırmak istiyor

Abdullah Avcı, kariyerini Türkiye Kupası ile taçlandırmak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımdaki başarılı kariyerini Türkiye Kupası ile taçlandırmak istiyor.

Giriş: 22 Nisan 2024, Pazartesi 11:50 Güncelleme: 22 Nisan 2024, Pazartesi 11:50

Kulüp düzeyinde 10 yıla yaklaşan Başakşehir kariyerinin ardından kısa süren Beşiktaş macerası sonrası Trabzonspor'un başına geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda teknik adamlık kariyerinin en büyük başarılarına imza attı.

60 yaşındaki Avcı, bir Süper Lig şampiyonluğu ve iki Süper Kupa elde ettiği Trabzonspor'la bu kez Türkiye Kupası'nı kazanarak teknik adımlık kariyerini bir kupayla daha taçlandırmayı hedefliyor.

HEDEFE DOĞRU

Trabzonspor'un başına geldiği ikinci dönemde Trendyol Süper Lig'de üçüncülük hedefi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise kupa hedefi koyan Avcı, hedefe doğru ilerliyor. Ligde bitime 5 hafta kala 55 puan ile üçüncü sırada yer alan bordo-mavililerin en yakın takipçisi ise 51 puanı bulunan Beşiktaş.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fatih Karagümrük ile 24 Nisan Çarşamba günü Trabzon'da karşılaşacak olan bordo-mavililer, ilk maçta avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor. Bu mücadelenin rövanşı 8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

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