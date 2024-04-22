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Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Giriş: 22 Nisan 2024, Pazartesi 11:53 Güncelleme: 22 Nisan 2024, Pazartesi 11:53

MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş, çeyrek finalde ise TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenerek son 4 ekip arasına kaldı.

MKE Ankaragücü ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada sırasıyla Malatya Arguvanspor (2-0), İskenderunspor (3-1), Çaykur Rizespor (3-1), Anagold 24Erzincanspor (5-1) ve Fenerbahçe'yi (3-0) eleyerek yarı finale yükseldi.

İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan ilk maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak rövanş öncesi Ankara'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

Kupayı müzesine götürecek ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

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