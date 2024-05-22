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Beşiktaş, kupa finalinin hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Giriş: 22 Mayıs 2024, Çarşamba 19:40 Güncelleme: 22 Mayıs 2024, Çarşamba 19:40

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe idaresinde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman öncesi siyah-beyazlılar, saha ortasında mini bir toplantı yaptı. Toplantının ardından ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma organizasyonu yapan siyah-beyazlı takım, idmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor karşılaşmasının taktiği üzerinde durdu.

Sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl, Ante Rebic ve Amir Hadziahmetovic antrenmanda yer almazken, tedavi süreci tamamlanan Rachid Ghezzal ise takımla çalıştı.

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