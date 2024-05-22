Hasan Arat: “Beşiktaş'ın DNA'sında kupa kaldırmak vardır”

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat da mücadeleyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE BARIŞ GETİRECEK BİR FİNAL DİLİYORUZ"

Finalin hem her iki camiaya hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Arat, "Centilmence bir karşılaşma umuyoruz. Beşiktaş olarak çektiğimiz kuradan memnunuz. Taraftarımız hazırlandı, biletler tükendi. Şenlik havasında Türkiye'ye barış getirecek bir final diliyoruz. Takımımız buna hazır, sakatlar toparlandı. Beşiktaş teknik heyeti bu kupayı alarak bu seneyi unutturmak istiyor. Biz de bunu arzu ediyoruz. Ona göre herkes yarına hazırlanıyor. İyi bir sezon geçirmedik, taraftarlarımızı üzen bir sezon oldu. Yarınki kupa Türkiye'nin ilk kupası olacak. Bu ilk kupayı Beşiktaş'ın kazanması en büyük isteğimiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE HAKEM HATALARINDAN HERKES SIKILMIŞ DURUMDA"

Hasan Arat, mücadeleye hakem Ali Şansalan'ın atandığının hatırlatılması üzerine de, "VAR'da yabancı hakem olacak. Bu talebimizi federasyon olumlu karşıladı. Hakem atamalarında hakemlerimizin çeşitli nedenlerle birçok konuda eleştirileri olabilir. Atama yapılmıştır, hakemlerin hakkaniyetli yöneteceğine inanıyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde maçın yönetilmesi maçın daha rahat geçmesine fırsat verecek. Her iki camia hazır. Hem kendi sporcularımıza hem rakip sporculara centilmence mücadele içinde olmalarını diliyorum. Tüm Türkiye'ye ve yurt dışına olumlu mesaj vermeleri gerektiğine inanıyorum. Hakemlerin de tüm Türkiye'nin ve yurt dışının da izleyeceğini düşünerek ona göre yönetmeleri en önemli dileğimizdir. Başkan ve yöneticilerle görüşmelerimi yaptım. Hakkaniyetli yönetim sergileyeceklerini söylediler. Buna inanıyorum. Aksi halde kendileri üzülürler. Türkiye'de hakem hatalarından herkes sıkılmış durumda. Beşiktaş'ın buna tahammülü yok. Centilmence bir idare yapılacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ O KUPAYI KALDIRMAK İÇİN TEKNİK HEYET VE SPORCULARIYLA KALİTEYE SAHİPTİR"

Kötü geçen bir sezonda taraftara kupa armağan etmek istediklerinin altını çizen siyah-beyazlıların başkanı, "Bizim yaptığımız gece gündüz çalışmalarımız için önemli. Büyük fedakarlıklar yapılıyor. Sporcularımızın da bunu yarın çok iyi anlayacağını düşünüyorum. Bu mücadelenin sahada yapılacağını biliyoruz. Çıkacaksın, oynayacaksın ve kupayı alacaksın. Bahane üretmenin bir manası yok. Sporda bahane olmaz. Beşiktaş finallerin takımıdır. Beşiktaş'ın DNA'sında kupa kaldırmak vardır. Beşiktaş o kupayı kaldırmak için sporcularıyla bunu gerçekleştirecek kaliteye sahiptir. Kötü bir sezon geçirmiş olabilir ama Beşiktaş o kupayı kaldırmak için teknik heyet ve sporcularıyla kaliteye sahiptir. Bu arada gördüğünüz aradaki fark Beşiktaş'ın farkı değildir. Kupa camiamıza, çarşıya inecektir. Bu indiği takdirde Beşiktaşlı da mutlu olacaktır" cümlelerine yer verdi.

"BEŞİKTAŞ DÜNYANIN EN GÜZEL STADINA SAHİP"

Hasan Arat, 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinin Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olmasıyla alakalı duygularını da paylaştı. Arat, "Geldiğimizden ilk günden beri Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyeceğimizi söyledik. Beşiktaş dünyanın en güzel stadına sahip. Avrupa Şampiyonası'nda stadımızın listeye alınmadığını biliyorduk. Biz de temaslarımızı sıklaştırdık. Bu temaslarda bugün alınan karar İstanbul için gurur vesilesidir. Türkiye'nin güzide kulübünün stadının finallerde adının yazdırılması camiamız için fevkalade önemlidir. Verilen bu karardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.