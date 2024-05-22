Son dakika haberi: Serdar Topraktepe ve Abdullah Avcı basın açıklamasında bulundu!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

SERDAR TOPRAKTEPE: "İNŞALLAH MAÇIN SONUCU BİZİM AÇIMIZDAN İYİ OLUR"

Sözlerine Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla ilgili duygularını paylaşarak başlayan Topraktepe, "Beşiktaş'ta beraber çalışma imkanı bulduğum her zaman saygı duyduğum ve sevdiğim bir büyüğüm. Futbolda yarın seyir zevki yüksek, tamamen futbolun konuşulduğu, herkesin zevk aldığı bir maç olmasını temenni ediyorum. Beşiktaş her zaman şampiyonluğu kovalayan bir takım ama bu sezon sıkıntılı bir dönem geçirdik. Kupada finale çıktık. Bu kupayı biz de taraftarımıza ufak da olsa armağan edip onları mutlu etmek istiyoruz. Final maçları farklı oluyor. Futbol oynarken de final maçının ambiyansı farklıydı. Şimdi hoca olarak oyuncularımla bu maçın analizini yaptık. İnşallah maçın sonucu bizim açımızdan iyi olur" ifadelerini kullandı.

"PARÇASI OLDUĞUNUZ CAMİANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK ANLATILMAZ"

Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemde hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası kazandığını hatırlatan Serdar Toprektepe, "Oyunculuk farklı ama hocalık boyutu, parçası olduğunuz camianın teknik direktörü olmak anlatılmaz. Hem çok heyecanlı hem çok stresli, çok zor bir görev. Yarın inşallah kazandığımızda çok farklı duygu olacağına inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

"BÜTÜN FUTBOLCULARIMIZ OYNAMAK İSTİYOR"

Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu, takımdaki eksik futbolcu olup olmadığıyla alakalı gelen bir soruyu, "Bütün futbolcularımız oynamak istiyor. Ufak problemi olanlar var ama herkesin hem fikir olduğu bir şey var, yarınki maçta ne olursa olsun oynamak istiyorlar. Biz de ona göre karar vereceğiz" diye cevaplandırdı.

"NECİP'İN TAKIMIMIZDA OLMASI ÇOK RAHATLATICI BİR ŞEY"

Kaptan Necip Uysal'ın, Beşiktaş için çok fedakar bir oyuncu olduğuna da dikkat çeken Topraktepe, "Kaptanın her zaman ne olursa olsun ben oynamam dediği bir günü görmedim. Takım içinde birlik beraberliği sağlayan, çok önemli bir faktör. Necip'in takımımızda olması çok rahatlatıcı bir şey" dedi.

ABDULLAH AVCI: BÖYLE BİR MASADA OLMAK GÜZEL

"Böyle bir masada olmak güzel. Eski takımım, ekip arkadaşım ve oyuncumla oturuyorum. Finalde dost olmak güzel. Sezon içerisinde iniş-çıkışların yaşanmasına rağmen finalde kupa almak için mücadele edilecek. Finalleri oynamak özel. Burada biraz daha bireysel performanslar, anlar belirleyici olacak. Biz bu kupayı çok istiyoruz.

Final oynamak harika bir şey. 159 takım arasından iki takım finalde şu anda. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 kez kazanmış bu kupayı, eşitlemek istiyoruz. Ahmet Suat Özyazıcı gibi Trabzonspor ile bütün kupaları alan teknik direktör olarak anılmak istiyorum. Karşımızda bu ülkenin en değerli takımlarından Beşiktaş var. İyi bir mücadele olacak. Analizleri yaptık. Bireysel olarak yetenekli oyuncuları var. Bizde takım anlayışı biraz daha iyi gibi. Final oynamak çok değerli. Üslubumuzun çok karışık olduğu bu dönemde kaybedenin kazananı alkışladığı bir akşam olmasını diliyorum.

Final oynamak herkes için değerlidir, herkes kazanıyor aslında. Kaybeden de madalya alıyor maç sonunda. Yarıştığım tüm kategorilerde oyunu ve oyuncuyu geliştirmeye çalıştım ve bu işin mükafatı olan kupaları kazanmaya çalıştım. Final oynayan her takım başarılıdır. Futbolun iyileştirme gücünün dışına çıkmayalım lütfen, üslubumuza dikkat edelim. Bu hafta bitince herkes transferleri konuşmaya başlayacak ve yarış devam edecek."