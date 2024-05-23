Olimpiyat’ta futbol şöleni

Ziraat Türkiye Kupası finali bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak. 20.45'te başlayacak karşılaşma her iki takım açısından farklı anlamlar taşıyor. Siyah-beyazlı ekip, büyük hayal kırıklığı ile geçen sezonu mutlu bitirip, Avrupa vizesi almak amacıyla sahaya çıkacak.Lig üçüncülüğünü garantileyip, Avrupa biletini kapan Fırtına'da ise Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk Türkiye Kupası'nı, Ertuğrul Doğan ise başkanlık dönemindeki ilk kupasını kazanmak istiyor.er iki takımın taraftarı da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Cuma günü satışa çıkan biletler anında tükendi.Bordo-mavililere 37 bin 164, siyah-beyazlılara ise 37 bin 608 bilet ayrıldı. Beşiktaş taraftarları, finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde takip edecek.