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Olimpiyat’ta futbol şöleni

Kartal, hayal kırıklığı ile geçen sezonu mutlu sonla tamamlayıp Avrupa’yı garantilemek istiyor. Fırtına’da ise Avcı, kariyerinde bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer için Başkan Doğan döneminde kazanılacak ilk kupa olması açısından da mücadele büyük önem taşıyor

Giriş: 23 Mayıs 2024, Perşembe 07:02
Ziraat Türkiye Kupası finali bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak. 20.45'te başlayacak karşılaşma her iki takım açısından farklı anlamlar taşıyor. Siyah-beyazlı ekip, büyük hayal kırıklığı ile geçen sezonu mutlu bitirip, Avrupa vizesi almak amacıyla sahaya çıkacak. Aksi bir durumda, ligin son haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maç kadar, Adana Demirspor-Başakşehir maçından çıkacak sonuç da Avrupa' konusunda belirleyici olacak. Lig üçüncülüğünü garantileyip, Avrupa biletini kapan Fırtına'da ise Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk Türkiye Kupası'nı, Ertuğrul Doğan ise başkanlık dönemindeki ilk kupasını kazanmak istiyor.




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Her iki takımın taraftarı da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Cuma günü satışa çıkan biletler anında tükendi. Tribünlerde 74 binin üzerinde seyirci olacak. Bordo-mavililere 37 bin 164, siyah-beyazlılara ise 37 bin 608 bilet ayrıldı. Beşiktaş taraftarları, finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde takip edecek.

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