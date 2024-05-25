Atv Üç kategoride de zirvede

Önceki akşam Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren Ziraat Türkiye Kupası finalini naklen yayınlayan ATV, futbolseverleri ekrana kilitledi. Nefesleri kesen mücadele, yayınlanan yüz program arasında birinci oldu. Final müsabakası, Tüm Kişiler'de %9,71 izlenme oranı ve %25,86 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %10,56 izlenme oranı ve %31,24 izlenme payı, +20 ABC1'de ise %11,12 izlenme oranına ve %27,63 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de zirvede yer aldı.



HEYECAN GÜN BOYU A SPOR'DA YAŞANDI

KUPA finali heyecanı gün boyu, A Spor'da yaşandı. Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olan A Spor, maç öncesi ve sonrası gelişmeleri tüm detayları ile ekrana taşıdı. Usta yorumcuların yaptığı analizler, röportajlar ve haberler, izleyicileri futbola doyurdu.