TSK YPG'yi vuruyor

TSK'nın YPG'nin kontrolündeki Cerablus'a bağlı Tilemarne köyünü toplarla ve savaş uçakları ile vurduğu öğrenildi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik SuriyeGüçleri Dış İlişkiler Genel Sorumlusu Abdulaziz Yunus, ajansa yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Cerablus güneyindeki Tılemarne köyünü vurduğunu belirtti.

TÜRKİYE, OBÜS TOPLARI VE SAVAŞ UÇAKLARI İLE VURDU

Edinilen bilgilere göre, Türkiye bu sabah saat 10:00 sularında Cerablus'un 8 kilometre güneyinde bulunan Tilemarne köyünü obüs toplarıyla ve savaş uçakları ile vurdu. Bombardıman sesi Karkamış'ta da duyulurken, bölgede yoğun hava hareketliliği yaşanıyor. Türkiye geçtiğimiz günlerde de Cerablus güneyinde obüslerle YPG mevzilerini bombalamıştı.

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Yunus, Cerablus'un güneyinde YPG'nin olmadığını orada Menbiç Askeri Meclisi savaşçılarının olduğunu da sözlerine ekledi. Türkiye daha öncede Afrin, Kobani ve Derik bölgesinde YPG mevzilerini obüs toplarıyla vurmuştu.

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