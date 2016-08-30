Ünlü tekstilciye himmet baskını

Fethullahçı Terör Örgütü’ne himmet adı altında para topladığı iddia edilen şahıslara yönelip yapılan operasyonda Özilhanlar Tekstil sahibi Ziya Zambur’un evinde yapılan aramada, banyodaki 2 poşet içerisinde 630.000 Amerikan doları, ikametteki çelik kasa içerisinde 1.014.000 Amerikan doları, 75 adet burma bilezik, ele geçirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım yataklık yapan, himmet adı altında para topladığı ileri sürülen ve ilçedeki tekstilcilerin 'mütevellisi' oldukları yönünde bilgi alınan şahıslara operasyon başlattı.

KÜÇÜK ÇAPLI SERVET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesindeki operasyon kapsamında, şüpheliler arasında bulunan Özilhanlar tekstil sahibi Ziya Zambur'un ikametinde arama tyapıldı. Mali polis, evde adeta küçük çaplı bir servet ele geçirdi.

1 MİLYON DOLAR VE ALTIN ELE GEÇİRİRLDİ

İşadamının evinin banyo kapısı arkasında asılı 2 poşet içerisinde 630.000 Amerikan doları, ikametteki çelik kasa içerisinde 1.014.000 Amerikan doları, 75 adet burma bilezik, 103 tane lira olarak bilinen altın, 5 çocuk bileziği, 12 altın bileklik, 2 gerdanlık, 8 çeyrek ve 1 yarım altın ve 7 yüzük ele geçirildi. Suç delili olarak el konulan ve himmet parası olduğu değerlendirilen para ve altınlara el konuldu.

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