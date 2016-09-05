Washington Post’tan Fırat Kalkanı itirafı: İlk kez…

Washington Post Fırat Kalkanı operasyonunun başarısını dile getirirken, yıllardır DAEŞ ile savaştığını iddia eden devletlerin yalanını da adeta afişe etti.

Amerikan Washington Post Gazetesi Fırat Kalkanı harekatı ile 2013 yılından bu yana ilk kez IŞİD'in NATO sınırlarından temizlendiğine dikkat çekti.

TSK'nın Fırat Kalkanı adını verdiği süpürme harekatı ile DAEŞ'in sınırlardan temizlenmesi yıllardır bu örgütle mücadele ettiği iddiasında olan onlarca devletle ilgili soru işaretleri oluşturmuştu. TSK'nın temizliğini "2013'ten beri ilk kez IŞİD'in NATO ile sınırı yok" başlıklı haberle duyuran Amerikan Gazetesi Washington Post, "Örgütün dünyaya son erişim noktası kesildi" ifadelerine yer verdi.

"TÜRK ORDUSU İLE AKSİ KAÇINILMAZDI"

Gazeteye göre, IŞİD'in yenilgisi Türk ordusunun Suriye'ye girmesinden sonra "kaçınılmazdı".

İşte Washington Post'un haberinden öne çıkan bölüm;



"DAEŞ'in yenilgisi Türkiye'nin 24 Ağustos'ta Suriye içerisine kuvvet ve tankları gördermesinden sonra kaçınılmazdı. Sınırdan çıkarılması örgüte karşı savaşta büyün öneme sahip."