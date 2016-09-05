Komutanlar harekat merkezinden takip ediyor

Fırat Kalkanı Harekatı ve terörle mücadele operasyonları Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yönetiminde sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatı"nın sürdüğü belirtildi. Buna ilave olarak yurt içinde de terörle mücadele operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı ilk günden itibaren, başta Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nde olmak üzere Kara ve Hava Kuvvetleri Harekat Merkezleri ile harekata katılan tüm ilgili komutanlıkların harekat merkezlerinde 7/24 esasına göre çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

HER SABAH KOMUTANLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Bilgilendirmede her sabah, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın başkanlığında, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının da katılımıyla hem Fırat Kalkanı Harekatı hem de terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili son gelişmeler hakkında, harekatı icra eden komutanlıklardan görüntülü olarak brifing alındığı ve durum değerlendirmesi yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu toplantılara Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığından temsilcilerin de katıldığı, ani gelişmeler olması halinde toplantıların zamana bağlı kalmaksızın aynı düzende icra edildiği bildirildi.