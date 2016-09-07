Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Özel Yetkili Hakim Kazım Kahyaoğlu Ordu'da bir fındık bahçesinde Jandarma tarafından yakalandı.

FETÖ/PDY'nin yargıdaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Ankara Cumhurğiyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Özel Yetkili Hakim Kazım Kahyaoğlu Ordu'nun Kumru İlçesi'nde bir fındık bahçesinde yakalandı.

FINDIK BAHÇESİNDEKİ KULÜBEDE YAKALANDI

Kumru İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Jandarma Kuvvetleri Fizme Mahallesi Eceli Sokak'taki belirtilen adrese gitti. adreste bulunan fındık bahçesi içerisindeki kulübeye giren Jandarma Kuvvetleri burada hakkında yakalama kararı olan Hakim Kazım Kahyaoğlu ile karşılaştı.

Kaçak Özel Yetkili Eski Hakim fındık bahçesinde yakalandı

TABLETİ KIRALIM TEKLİFİ

Arandığını kabul eden ve Jandarma'ya teslim olan Kahyaoğlu önce Jandarma Komutanlığı'na ardından da Cumhuriyet Savcılığı'na götürüldü. Kıyafetlerini değiştirmek isteyen ve elindeki poşetten bir tablet çıkaran Kahyaoğlu, bir anda tableti kırmak istedi. Görevliler buna engel olurken elinden alınan tablete el konuldu. Kahyaoğlu görevlilere, "Tableti kıralım, içine bir şeyler yüklerler, kırmıyorsak en azından içeriğini silelim." diye teklifte bulundu. Ancak ne tabletin kırılmasına ne de içeriğine dokunulmasına izin verilmedi.

Kazım Kahyaoğlu'nun adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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