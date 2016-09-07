Hakan Şükür'ü bakın FETÖ'yle kim tanıştırmış

FETÖ soruşturması kapsamında günlerdir aranan FETÖ'nün Genelkurmay imamı Adil Öksüz'ün Hakan Şükür ile bağlantısı olduğu tespit edildi.

90'lı yıllarda Hakan Şükür'ün ünlü olmasıyla FETÖ kıskacını taktı ve ilk adımını Adil Öksüz ile attı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Hakan Şükür'ü FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile günlerdir aranan hain Adil Öksüz görüştürmüş...

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