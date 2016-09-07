ARKADAŞINA GÖNDER Hakan Şükür'ü bakın FETÖ'yle kim tanıştırmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Şükür'ü bakın FETÖ'yle kim tanıştırmış

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 11:41 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 11:50
Hakan Şükür'ü bakın FETÖ'yle kim tanıştırmış
Hakan Şükür'ü bakın FETÖ'yle kim tanıştırmış

FETÖ soruşturması kapsamında günlerdir aranan FETÖ'nün Genelkurmay imamı Adil Öksüz'ün Şükür ile bağlantısı olduğu tespit edildi.

90'lı yıllarda Şükür'ün ünlü olmasıyla FETÖ kıskacını taktı ve ilk adımını Adil Öksüz ile attı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Şükür'ü FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile günlerdir aranan hain Adil Öksüz görüştürmüş...

Hakan Şükür'ü bakın FETÖ'yle kim tanıştırmış

ŞÜKÜR’E ‘HAKARET’ SUÇUNDAN DAVA HAKAN ŞÜKÜR'E BİR ŞOK DAHA! SAKARYA'DA FETÖ SORUŞTURMASINDA 475 KİŞİ TUTUKLANDI HAKAN ŞÜKÜR VE BABASININ 7 ŞİRKETTE HİSSELERİ ORTAYA ÇIKTI