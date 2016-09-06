Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 475 kişi tutuklandı

Sakarya'da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 988 kişiden 475 kişi tutuklanırken, 421'i adli kontrol olmak üzere 513 kişi serbest bırakıldı. FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

15 Temmuz gecesi FETÖ Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimiyle ilgili Sakarya'da operasyonlar sürüyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Savcılık talimatıyla Sakarya'da örgütte önemli konumda olduğu öne sürülen birçok isim yakalandı. Sakarya'da 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 988 şüpheliden 475'i tutuklandı. 421'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla olmak üzere 513 kişi salıverildi. Gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

SÜPER İMAM MALI GÖTÜRMÜŞ

SAKARYA'DA ÖRGÜTE YÖNELİK OPERASYONLAR

'Darbe girişimin kara kutusu' konumundakiAdil Öksüz aranırken, Öksüz'ün saklandığı iddia edilen Sakarya'nın Akyazı İlçesi'ndeki Acelle Yaylası'nda kurulan geçici karakolda görev yapan polis ve jandarmalar arama çalışmalarını sürdürüyor.

FETÖ'NÜN SÜPER İMAMI HAKKINDA YAKALAMA KARARI



Sakarya'da örgüte yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, eski milli futbolcu ve milletvekili olan Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Şükür'ün babası Selmet Şükür ise tutuklandı. Gayrimenkul zengini oldukları tespit edilen baba-oğulun 200 milyon liralık mal varlıklarına savcılık kararıyla el konuldu. FETÖ lideri Fethullah Gülen'ın sağ kolu olduğu iddia edilen ve ABD'de yaşayan örgütün 'Süper İmamı' olarak bilinen Cevdet Türkyolu için yakalama kararı çıkarıldı. Türkyolu'nun ve 12 akrabasının mal varlıklarına el konulurken, gözaltına alınan akrabalarından 8'i tutuklandı.

İŞTE PARALEL YAPI'NIN 1 NUMARALI İMAMI

ADİL ÖKSÜZ'ÜN HOCASI TUTUKLANDI!



FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli Prof.Dr. Davut Aydüz, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Aydüz, FETÖ televizyonlarında dini sohbetler yapıyordu. Örgütün ekran yüzü olan Davut Aydüz'ün Adil Öksüz'ün de hocası olduğu söyleniyor.

ADİL ÖKSÜZ GENELKURMAY İMAMI ÇIKTI!