Adil Öksüz Genelkurmay İmamı çıktı!

15 Temmuz darbe girişiminin en kilit ismi FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ile ilgili bilinenlerin hepsini kökten değiştirecek gerçeği savcılık buldu. Adil Öksüz'ün hava kuvvetleri imamı değil, Genelkurmay İmamı olduğu belirlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin en kilit ismi olan Adil Öksüz'ün "Hava Kuvvetleri imamı" değil, aslında "Genelkurmay imamı" olduğu ifade edildi.

Adil Öksüz'ün Ege üzerinden Yunanistan'a kaçacağı ihbarları üzerine Ege kıyıları adeta ablukaya alındı, tüm tekneler tek tek aranıyor.

HERGÜN YÜZLERCE ADİL ÖKSÜZ İHBARI GELİYOR

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Ankara Akıncı Üssü'nde yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan Adil Öksüz'ün Muğla'nın sahil kesiminden bir tekneyle Yunan adalarına kaçacağı ihbarı üzerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti.

Özellikle Bodrum, Marmaris ve Datça'da teknelerde arama yapan güvenlik güçleri, Öksüz'ün izine rastlayamadı. Her yerde aranan Adil Öksüz ile ilgili duyarlı olan vatandaşlar tarafından her gün yüzlerce ihbarın yapıldığı belirtildi.

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O ASLINDA GENELKURMAY İMAMI!

15 Temmuz'dan bu yana "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu iddia edilen Öksüz'ün aslında "Genelkurmay imamı" olduğu ileri sürüldü. Darbe girişiminden bir hafta önce Ankara Çankaya Çayyolu'ndaki villada ve Çukurambar'daki evde yapılan toplantılara katılan çok sayıda general ve subayın verdiği ifadelerden yola çıkan güvenlik birimlerinin, Adil Öksüz'ün "Genelkurmay imamı" olduğu yönünde ciddi bilgiler elde ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN TÜM PAŞALAR ÖKSÜZ'Ü TANIYOR

Gözaltına alınan ve darbe girişimi öncesi 7-8-9 ve 10 Temmuz günleri Ankara'daki toplantılara katıldığı belirlenen havacı, denizci ve karacı general ile subayların tamamının Adil Öksüz'ü tanıdığını söylemesi, Öksüz'ün FETÖ içindeki görevinin sadece 'Hava Kuvvetleri imamlığı' ile sınırlı olmadığını gösterdiği belirtildi.

Aynı zamanda toplantılara katılan tek sivil ve imam olması, darbe planlarını ABD'ye Fethullah Gülen'e götürmesi, Öksüz'ün FETÖ'nün askeri yapılanmasının en yetkili sorumlu 'imamı', olduğunu gösterdiği belirtildi. (Habertürk)

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