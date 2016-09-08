FETÖ'nün 'sır kutusu'nu özel ekip arıyor

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan Adil Öksüz için 10 kişilik özel ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra Sincan Batı Adliyesi Hakimi Köksal Çelik ile Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez tarafından serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem basan Adil Öksüz, Sakarya'nın dört bir tarafında 52 gündür aranıyor.

Darbenin planlayıcısı olduğu iddia edilen Öksüz'ün yakalanması için Sakarya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 10 kişilik özel ekip, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak 10 kişilik ekip içerisine hassas koku alma özelliğine sahip 2 eğitimli köpek dahil edildi.

ADİL ÖKSÜZ GENELKURMAY İMAMI ÇIKTI!

Sakarya genelinde arama çalışmalarını genişleten özel ekip, eğitimli köpeklerle Öksüz'ün gidebileceği her adresi tespit etmeye çalışıyor.

Vatandaşlardan gelen tüm ihbarları değerlendiren ekip, şu ana kadar bini aşkın adrese operasyon düzenledi.

Örgütün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ü arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan bir ekip de destek veriyor. Acelle yaylasında oluşturulan kontrol noktasında yaylaya giriş ve çıkış yapan araçları kontrol eden ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda Öksüz'ün gidebileceği her adrese operasyon düzenliyor.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN YENİ FOTOĞRAFI BULUNDU!

HAKİMLER SERBEST BIRAKMIŞTI

Darbe girişiminin ardından Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

HSYK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Öksüz'ü serbest bırakan ve açığa alınan hakimlerle ilgili işlemlerin devam ettiğini açıklamıştı.

ÖKSÜZ HAKKINDA İDDİALAR

Darbe girişiminden önce 11 Temmuz'da ABD'ye giden, 13 Temmuz'da Türkiye'ye dönen ve darbe gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen Öksüz'ün, 4. Ana Jet Üssü Komutanı Hakan Evrim'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Fetullah Gülen'i görüştürme teklifinde bulunduğu iddia ediliyor.

Öksüz'ün darbe girişimi gecesi, FETÖ mensubu teröristlere Pensilvanya'nın talimatlarını ilettiği ve "darbe fetvası" verdiği de ileri sürülüyor.