HDP’de tüm ağızlardan aynı söz dökülüyor: İç Savaş!

HDP ve sırtını dayadığı örgütler eş zamanlı olarak Türkiye’yi aynı cümlelerle tehdit etmeye başladı. Kobani olaylarında yaptıkları çağrıyla kendilerinden olmayan onlarca Kürt vatandaşın öldürülmesine neden olan HDP, bunu referans göstererek ‘İÇ SAVAŞ’ korkusu pompalamaya başladı.

Sokakların savaş alanına döndüğü ve PKK'lı olmayan Kürtlerin acımasızca öldürüldüğü 6-8 Ekim olaylarının çağrısını yapan HDP'de Eylül ayı başlangıcı itibarıyla yeniden aynı durumu doğurmaya yönelik bir çaba dikkat çekiyor. İşte 'Düğmeye basıldı' imajı veren farklı HDP'lilerin ağzından dökülen aynı cümleler;

DEMİRTAŞ: BİR KIVILCIM İÇ SAVAŞ ÇIKARIR

Bu olmazsa iş başka yere gider. Halkımız her an sivil bir direnişe hazır olmalı. Bizim için ölüm kalım meselesidir bugünler… Bir kıvılcım bir bakarsınız ki iç savaş başlatır.

BALUKEN: GİDİLECEK YOL KAOS VE İÇ SAVAŞTIR

Hükümeti de uyarıyoruz. Sakın ola ki milletvekillerimize yönelik bu çılgınca arayışların peşine düşmeyin Önümüzdeki süreç açısından var olan toplumsal gerilimi artırmayın. Gidilecek yol kaostur. Maalesef üzülerek ifade ediyorum iç çatışmadır iç savaştır.

YÜKSEKDAĞ: BİR SABAH DARBEYLE UYANIRSINIZ!

Bir sabah darbeyle uyanabilirsiniz. Darbeyi püskürttük derken, başka bir darbe başınıza bela olabilir. Bir gün savaşın çok daha büyüdüğünü ve tırmandığıyla bölgesel bir savaşın içerisinde olduğunuz gerçeğiyle karşı karşıya kalabilirsiniz

"SIRTINI DAYADIKLARI" DA EŞ ZAMANLI KONUŞUYOR

HDP'de bu açıklamalar sadece Eş Genel Başkanlar düzeyinde değil il ve ilçe başkanları düzeyinde de sık sık yapılıyor. Ayrıca Figen Yüksekdağ'ın "sırtımızı dayadık" dediği örgütler de tıpkı HDP gibi aynı cümlelerle tehdit ve korku pompalama politikasına eş zamanlı olarak devam ediyor.

CEMİL BAYIK: TÜRKİYE'DE İÇ SAVAŞ AĞIRLAŞACAK

Mevcut durumda silahlı mücadeleye son vermek için hiçbir neden yok. Aksine gelecek aylarda iç savaş Türkiye'de ağırlaşacak. Ek savaşçı gönderebiliriz!

SALİH MÜSLİM: SONUÇLARI KÖTÜ OLACAK!

Kasımpaşa kafası Cerablus'a toslamıştır, sonuçları Türkiye'de çok kötü olacak. Türkiye Suriye batağındadır. DAİŞ gibi o da bozguna uğrayacaktır.

Sabah.com.tr

HDP’Lİ BALUKEN’DEN İÇ SAVAŞ TEHDİDİ!

FİGEN YÜKSEKDAĞ'DAN 'YENİ DARBE' TEHDİDİ