Marmara Bölge imamı tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün Jandarma’daki yapılanmasının “Marmara Bölge imamı” olarak görev yaptığı belirlenen öğretmen Nihat Keskin gözaltına alındı. 15 Temmuz darbe girişimindeki Marmara bölgesindeki FETÖ’cü Jandarma personelini koordine ettiği ve darbeye destek vermeleri talimatı verdiği iddia edilen Keskin, tutuklanarak cezaevine konuldu. Örgütün İstanbul Anadolu yakasındaki Jandarma personelinden sorumlu imamı da özel bir bankanın müdürü çıktı. Bölge imamı Nihat Keskin’in emri altında çalışan bankacı Erhan Durak tutuklanarak cezaevine konuldu.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma içerisindeki yapılanmasına ilişkin çalışmalarda önemli detaylara ulaşıldı. Çekmeköy İl Jandarma Komutanlığı'nda çalışan ve darbe gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kalkışmada görev almak üzere bölgeye giden Muhammed Aliko ve Mustafa Özyurt'un FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Tutuklanarak cezaevine konan iki asker, ifadelerinde FETÖ hiyerarşisi içerisinde hareket ettiklerini, abi konumundaki Baki ve Asım kod'lardan talimat alarak darbe gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiklerini anlattılar.

BANKA MÜDÜRÜ FETÖ ABİSİ

Baki ve Asım kod isimli kişilerin gerçek kimliklerini belirleyen savcılık, Reşat Şahin ve Evren Pehlivan isimli FETÖ ağabeylerini gözaltına aldı. Bu kişilerin ifade ve yer gösterme işlemleri sonucu örgütsel yapılanma kapsamında bir üst abisi olan İstanbul Anadolu yakası Jandarma imamı Erkan kod Erhan Durak'a ulaşıldı. Özel bir bankada müdür olarak çalıştığı belirlenen Erhan Durak gözaltına alınırken o da ifadesinde bir üst abisinin adını verdi.

28 BİN FETÖ'CÜ ÖĞRETMENE İHRAÇ

MARMARA BÖLGE İMAMI

Erhan Durak'ın ifade ve yer gösterme işlemleri sonucu, Fethullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma'daki yapılanmasının "Marmara Bölge imamı" olarak görev yaptığı belirlenen öğretmen Nihat Keskin gözaltına alındı. 15 Temmuz darbe girişimindeki Marmara bölgesindeki FETÖ'cü Jandarma personelini koordine ettiği ve darbeye destek vermeleri talimatı verdiği iddia edilen Keskin, tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturmayı sürdüren Terör Savcılığı, ülke genelindeki tüm jandarma bölge temsilciliklerinin yöneticisi olarak tabir edilen "kuvvet imamı"nın peşine düştü.

TUTUKLANDILAR

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüte mensup jandarma personeline darbe talimatı verdikleri belirlenen Erhan Durak ve Nihat Keskin tutuklamaya sevk edildi. Savcılık bu aşamada Kartal Soğanlık Jandarma Tedarik Merkez Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Yılmaz Candır'ın da darbe girişimine karıştığını belirledi. FETÖ imamı Erhan Durak ile irtibatı belirlenen Candır da gözaltına alındı. Üç şüpheli "Türkiye cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçu kapsamında tutuklamaya sevk edildi. Üç şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

40 YILDIR TSK’DA GİZLENEN FETÖ’CÜLER SİLİVRİ’DE ŞOK YAŞIYOR!