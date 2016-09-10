40 yıldır TSK’da gizlenen FETÖ’cüler Silivri’de şok yaşıyor!

1986 yılında TSK’ya 500 kişi sokarak ilk büyük operasyonu gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü, başta askeri liseler ve Harp Okulları olmak büyük bir kadrolaşmaya giderek 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunmuştu. İtirafçıların ifadeleri, FETÖ’nün imamlarının açıklamaları, Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok’un sözleri ve binlerce delil 15 Temmuz’un bir FETÖ darbesi olduğunu ortaya koyuyor. 13 Temmuz gecesi Pensilvanya’da darbenin imamı Adil Öksüz’e “harekete geçin” emri veren Fetullah Gülen, ABD’de yayınlanan Politico Dergisi’ne verdiği röportajda “yaptıklarının sonuçlarına katlansınlar!” diyerek tutuklanan Fetullahçı hainlerin hepsini sattı. Tutuklanan askerlerin aileleri ise teröristbaşına isyan ediyor.

Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz ihanetinin organizatörü Fetullah Gülen, başarısız darbe girişimine imza atan adamlarını da sattı. ABD'de yayımlanan Politico dergisinden Nahal Toosi'nin sorularına pişkin cevaplar veren Gülen, "Hiç bir şeyden pişman değilim" dedi.

DARBEYE "TİYATRO" DİYEN FETÖ ŞİMDİ AĞIZ DEĞİŞTİRDİ!

Darbeden sonraki ilk vaazlarında, darbeyi destekleyen ve direnen halkı aşağılamaya çalışan Fetullah Gülen bu kez ağız değiştirdi. Darbeyi desteklemenin uluslararası kamuoyunda kendisini zora sokacağını düşünen Gülen, "tiyatro" sözleri ile sulandırmaya çalıştığı 15 Temmuz ihanetinin bir darbe olduğunu kabul etti. FETÖ'yü işaret eden binlerce delil, darbenin imamı Adil Öksüz ve itirafçıların binlerce sayfa ifadesini ise görmezden geldi!

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN MÜRİDLERİNİ SATTI: DARBECİLER SONUÇLARINA KATLANSIN!

İstanbul ve Ankara'da sivillerin tankların altında can verdiği, meclisin bombalandığı kanlı 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkisi hakkındaki soruya Gülen, hiç bir zaman rejim değişikliğini savunmadığını dahi iddia ederek "Benim öğretim daima hukuk dairesinde ve etik şekilde hareket etmektir. Eğer benim çalışmalarımı takip eden biri yasa dışı ya da etik dışı davrandıysa ya da üstlerinin hukuk çerçevesindeki emirlerine itaatsizlik ettiyse, bu benim öğretime ihanettir ve bu kişilerin soruşturulması ve yaptıklarının sonuçlarına katlanmasını tamamen destekliyorum" dedi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN 'FETÖ/PDY AÇIKLAMASI

BİLETİMİ ALIR GİDERİM

"Ya ABD sizi Türkiye'ye iade etmeye karar verirse?" sorusuna karşılık terörist başı Gülen, önce ABD'nin hukukun üstünlüğü ve özgürlüklere saygı prensiplerinden vazgeçmeyeceğine inandığını söylüyor ama sonra "Pek muhtemel olmasa da eğer siyasi temellerde sınır dışı edilmeme karar verilirse, beni zorla göndermelerine gerek olmaz. Ben kendi biletimi alır, gözümü kırpmadan kendi isteğimle giderim" dedi.

OBAMA'YA MÜDAHALE ÇAĞRISI

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Obama ile görüşme fırsatınız olsa onlara ne derdiniz?" sorusuna cevabına Gülen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benimle konuşmaya tenezzül edeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Hafızalardan çıkmayacak dramatik darbe girişimin ardından başlayan kamu kurumlarındaki FETÖ temizliğini "cadı avı" diye niteleyen terör lideri, Türkiye'ye dış müdahale talep ederek "Dünya liderleri bu cadı avını durdurmak için etkili önlemler almadığı sürece Türkiye'de Cumhurbaşkanını durduracak bir iç dinamik yok" şeklinde konuştu.

YABANCI MİSYON TEMSİLCİLERİNE FETÖ BİLGİLENDİRMESİ!

CEZAEVLERİNDE FETÖ'YE İSYAN!

Cezaevlerinde sahipsiz kalan Fetullahçı hainler ise teröristbaşı Fetullah Gülen ve firardaki darbenin imamı Adil Öksüz'e isyan ediyor. Cezaevlerinden alınan bilgilere göre kendilerine sahip çıkılmadığı, aksine itirafçı olmamaları için çeşitli tehditlere maruz kaldıklarını söyleyen FETÖ'cü askerler çaresizlik içinde. Aileler ise 40 yıldır kandırılan ve askeri darbe için yetiştirilen subayların FETÖ tarafından yalnız ve çaresiz bırakıldığının altını çiziyor.