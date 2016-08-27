28 bin FETÖ’cü öğretmene ihraç

FETÖ soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) öğretmen, okul müdürü, yönetici, hizmetli ve milli eğitim müdürlüğü personeli arasından açığa alınan kişi sayısı 43 bini aştı. MEB, açığa aldığı personeli illerde kurduğu komisyonlarla detaylı soruşturmadan geçirmeye başladı. Gerekli görülmesi halinde savunma isteniyor. İhraç edilecek memur sayısı da netleşiyor. Açığa alma kapsamında söz konusu personelin Aktif Eğitim-Sen üyesi olması, Bank Asya'da aktif hesabının bulunması ve Bylock, Tango, Telegram ve Eagle kullandıklarırın tespit edilmesi yeterli oluyordu. Buna göre, hakkında kesin delil bulunan, FETÖ ile ilişkisi şüphe götürmeyen 28 bin öğretmen ilk etapta ihraç edilecek. Bu kişiler bir daha asla kamu kurumlarında çalışamayacak.



MÜDÜR OLAMAYACAKLAR

İhraç edilmeyen 15 bin öğretmenin soruşturmasını Yüksek Disiplin Kurulu yürütecek. FETÖ ile geçmişte bağlantısı bulunan ve 17-25 Aralık'tan sonra ilişkisini sonlandırdığı tespit edilen personele maaş kesme ve kademe ilerleme cezası verilecek. Bu kişilerin müdür ya da il ve ilçelerde yönetici olması engellenecek.



ÇALIŞMA İZİNLERİ GERİ VERİLECEK

El konulan FETÖ okullarında görev yapan 27 bin 800'e yakın öğretmenin çalışma izinleri de iptal edilmişti. Bu öğretmenlerin arasında FETÖ ile bağlantısı olmayan, okullarda sadece atanamadığı için çalışan ve okullar kayyuma devredildikten sonra okulda göreve başlayan öğretmenlerin çalışma izni tekrar verilecek. Kamuya atanabilecek ve özel okullarda çalışabilecekler.