İçişleri Bakanlığı: "28 belediyeye kayyum atandı"

İçişleri Bakanlığı, 28 belediyeye kayyum atandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "01.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediye Kanunu'nda düzenleme yapılmış, terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçuyla hakkında soruşturma açılan veya görevden uzaklaştırılan belediye başkan ve meclis üyelerinin yerine 15 gün içerisinde görevlendirme yapılması hüküm altına alınmıştır" denildi.

"TERÖRE LOJİSTİK" İHANETİNE SON

Bu kapsamda PKK-KCK ve FETÖ terör örgütlerine yardım ve destek vermekten dolayı haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 28 belediye başkanının (24'ü PKK-KCK, 4'ü FETÖ) daha önce görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu belediye başkanlarının 2'si il, 24'ü ilçe, 2'si belde belediye başkanıdır ve 12'si halen tutukludur. Demokrasi ve hukuk devleti anlayışında millet iradesinin yerel yönetimlere yansıması esastır. Ancak belediyeler vatandaşımızın kullandığı oyu, verdiği vergileri ve demokrasinin sunduğu iklimi istismar ederek ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden terör örgütlerinin etkisi altına giriyorsa, milli iradeyi gaspedenlere karşı tedbir almak devletin asli görevidir" ifadesi kullanıldı.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELERDEN 4'Ü FETÖ'DEN

"Vatandaşlarımızın verdiği vergilerle oluşan kaynaklar ve verdiği oyla oluşan siyasi irade, terör örgütlerine devşirilemez" denilen açıklama şöyle devam etti:



"Seçimle iş başına gelip, milletin hür iradesini suç işlemek için kullanmanın meşruiyeti yoktur. Elbette hiçbir hukuk düzeni hakların açıkça kötüye kullanılmasını korumaz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü işletmek devletin görevidir. Milletin beklediği de budur. Terör örgütleri karşısında ülkenin birlik ve beraberliğini, milletin ferasetiyle, işleyen demokrasi, işleyen hukuk ve işleyen devlet tesis edecektir. Bu işleyişi sağlamayı teminen görevlendirme yapılan belediyelerde kaynaklar terör örgütlerine değil, o yörede yaşayan vatandaşlarımıza sunulacağı için hizmetler en iyi şekilde yürütülecektir."



Kanun Hükmünde Kararname gereği söz konusu 28 belediye başkanlığına görevlendirilen kişilerin bu sabah saat 09.00 itibariyle görevlerine başladığı bildirildi.



Belediyelere atanan kayyumlar ve görevleri ise şöyle:



1- Batman İl Belediyesi Ertuğrul Şeref Aksoy Vali Yardımcısı

2- Hakkari İl Belediyesi Cüneyt Epçim Vali Yardımcısı

3 -Adana-Pozantı İlçe Belediyesi Mahmut Sami Baysal

4 - Ağrı-Diyadin İlçe Belediyesi Mekan Çeviren Kaymakam

5 -Batman-Beşiri İlçe Belediyesi Mustafa Maslak Kaymakam

6 -Batman-Gercüş İlçe Belediyesi Ünal Koç Kaymakam

7 - Diyarbakır- Silvan İlçe Belediyesi Murat Kütük Kaymakam

8- Diyarbakır-Sur İlçe Belediyesi Bilal Özkan Vali Yardımcısı

9 - Erzurum-Aşkale İlçe Belediyesi Şenol Polat

10 - Erzurum-Hınıs İlçe Belediyesi Bülent Ay Kaymakam

11- Giresun-Çamoluk İlçe Belediyesi Musa Varıcı

12- Iğdır-Tuzluca İlçe Belediyesi İbrahim Civalek Kaymakam

13- Konya-Ilgın İlçe Belediyesi Mehmet Karahan

14 - Mardin-Dargeçit İlçe Belediyesi Mehmet Yaşar Yeşiltaş Kaymakam

15- Mardin-Derik İlçe Belediyesi Muhammed Fatih Safitürk Kaymakam

16 - Mardin Mazıdağı İlçe Belediyesi Halit Benek Kaymakam

17- Mardin Nusaybin İlçe Belediyesi Ergün Baysal Kaymakam

18 -Muş-Bulanık İlçe Belediyesi Ömer Şahin Kaymakam

19 - Siirt -Eruh İlçe Belediyesi Murtaza Dayanç Kaymakam

20- Şanlıurfa-Suruç İlçe Belediyesi Tarık Açıkgöz Vali Yardımcısı

21 - Şırnak-Cizre İlçe Belediyesi Ahmet Adanur Kaymakam

22 -Şırnak-Silopi İlçe Belediyesi Savaş Konak Kaymakam

23- Van-Edremit İlçe Belediyesi İbrahim Özkan Vali Yardımcısı

24- Van-Erciş İlçe Belediyesi Mehmet Şirin Yaşar Kaymakam

25- Van-İpekyolu İlçe Belediyesi Önder Can Vali Yardımcısı

26- Van-Özalp İlçe Belediyesi Serdar Karal Kaymakam

27 - Batman-Beşiri-İkiköprü Belde Belediyesi Mustafa Maslak Kaymakam

28- Iğdır-Merkez- Belde Hoşhaber Belediyesi Bilgehan Karanfil Vali Yardımcısı.