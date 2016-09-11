Kayyum atanan belediyelerden 4'ü FETÖ'den

İçişleri Bakanlığı tarafından bu sabah kayyum atanan belediyelerin 4'ünün FETÖ kaynaklı olduğu belirtildi. İşte Kayyum gelişmesinin dikkat çeken ayrıntısı

Bu sabah 'TERÖRE DESTEK VE LOJİSTİK' sağladıkları gerekçesiyle Kayyum atanan 28 belediyenin içerisinde PKK'nın yanında Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlılık gerekçesiyle görevden uzaklaştırılanların olması dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı'nın Kayyum atanan belediyelere ilişkin yaptığı açıklamayla ortaya çıkan gerçek bu 28 belediyenin 4'ünün FETÖ kaynaklı kayyuma devredildiğini gözler önüne serdi.

İŞTE KAYYUM ATANAN O 4 İLÇE BELEDİYESİ

Buna göre Kayyum atanan belediyelerden Pozantı, Aşkale, Çamoluk, Ilgın'daki uygulamalar FETÖ kaynaklı...

Açıklamadaki ilgili bölümde şöyle denildi:

"PKK-KCK VE FETÖ TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIM VE DESTEK VERMEKTEN DOLAYI HAKLARINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR KAPSAMINDA 28 BELEDİYE BAŞKANI (24'Ü PKK-KCK, 4'Ü FETÖ) DAHA ÖNCE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR."

Ayrıntılar geliyor...